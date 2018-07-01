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01 Temmuz 2018 Pazar 17:51

(Özel) Bisiklet tutkunu gelin ve damat nikaha da bisikletle geldi

İzmirli bisiklet tutkunu Ali Can ve Hilal Kabaca çifti, nikahlarına özel tasarlanan bisikletle geldi. Gelin bisikletin önündeki bölmede otururken, damat da bisikleti sürdü. Bisikletlerle dolu gelin konvoyunda korna yerine ise bisiklet zilleri çalındı.İzmir’de...

(Özel) Bisiklet tutkunu gelin ve damat nikaha da bisikletle geldi
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İzmirli bisiklet tutkunu Ali Can ve Hilal Kabaca çifti, nikahlarına özel tasarlanan bisikletle geldi. Gelin bisikletin önündeki bölmede otururken, damat da bisikleti sürdü. Bisikletlerle dolu gelin konvoyunda korna yerine ise bisiklet zilleri çalındı.

İzmir’de alışverişe, gezmeye, hatta iş yerlerine bisikletleri ile giden PTT’de çalışan Ali Can Kabaca (28) ve fizyoterapist Hilal Doğan Kabaca (29), nikahlarına da bisikletle gitme kararı verdi. Manisa’da özel olarak tasarlanan bir bisikleti rengarenk balonlarla süsleten çiftin gelin konvoyu da onlarca bisikletliden oluştu. Güzelyalı semtinden Fuar Evlendirme Dairesi’ne 7,5 kilometrelik bir konvoy oluşturan Kabaca çifti, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Bir arabaya sahip olmadıklarını, almayı da düşünmediklerini belirten damat Ali Can Kabaca, “Bizim aracımız bisiklet. Arabamız yok. Almayı da düşünmüyoruz. Alışverişe, gezmeye, işe, hepsine bisikletlerimizle gidiyoruz. Nikahımıza da bisikletle geldik. Çünkü bizim taşıtımız bisiklet. İyi ki bunu seçmişiz. Çevreyi kirletmiyoruz, zamlardan etkilenmiyoruz” dedi.

“Damatlığımla bisiklete bindim”

İnsanların konvoya büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Kabaca, “Herkes şaşırarak bize baktı. Çok güzel oldu. Bisiklet bizim yaşam tarzımız. Ben işim gereği araç kullansam da mesaim bittiğinde koşa koşa bisikletime gidiyorum. Kendimi en huzurlu ve özgür hissettiğim yer bisiklete bindiğim zaman. İlla bisiklet kıyafeti giymek de önemli değil. Bugün damatlığımla bisiklete binip nikahıma geldim” diye konuştu.

Gelin bisikleti fikrinin ortak oluştuğunu ifade eden gelin Hilal Doğan Kabaca da, “Arkadaşlarımızdan da öneriler aldık ve böyle bir bisiklet tasarlattık. Bisiklet bizi mutlu eden, ulaşımı sağladığımız, sporumuzu yaptığımız bir araç. Nikahımıza da bisikletimizle geldik ve insanlar bize diğer gelin konvoylarından daha fazla baktılar. Gelin konvoyları korna ile dikkat çekerler, biz bisiklet zilleri ile daha eğlenceli şekilde dikkat çektik. Çok güzeldi” ifadelerini kullandı.
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