(Özel) Çin ırkı kaz yavrularına hindi sahip çıktı

Van’ın Edremit ilçesinde yumurtadan çıktıktan bir gün sonra anneleri telef olan Çin ırkı 3 kaz yavrusuna bir hindi sahip çıktı.

Van’ın Edremit ilçesinde yumurtadan çıktıktan bir gün sonra anneleri telef olan Çin ırkı 3 kaz yavrusuna bir hindi sahip çıktı.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’nde yaşayan Harun Yurtbay, bahçesinde hobi olarak kaz, hindi ve tavuk besliyor. Yurtbay’ın kümeste beslediği Çin ırkı kaz, bundan 40 gün önce kuluçkaya yattı. Kazın üzerine kuluçkaya yattığı 4 yumurtanın 3’ünden yavru çıktı. Yavrular yumurtadan çıktıktan bir gün sonra ise Çin ırkı anne kaz telef oldu.

Anneleri telef olunca ortada kalan 3 yavruya diğer ırktaki kazlar sahip çıkmayınca, kümeste bulunan bir hindi sahip çıktı. Annelik duygusuyla yavru kazları sahiplenen hindi, dışarıdan gelen tehlikelere karşı da yavruları kuruyor. Yavru kazlara bahçedeki diğer hindilere, kaz ve kedilerden kuruyan hindi, sevimli 3 yavru kazı bir an olsun yanından ayırmıyor.

İHA muhabirine konuşan Harun Yurtbay, hobi bahçesinde kaz, hindi ve tavuk beslediğini belirtti. Bahçesindeki kümeste Çin ırkı bir kazın kuluçkaya yattığını ve yavruların yumurtadan çıkmasından bir gün sonra telef olduğunu ifade eden Yurtbay, kaz yavrularına kümeste bulunan bir hindinin sahip çıktığını söyledi. Kaz yavrularına hindinin sahip çıkmasına çok şaşırdıklarını dile getiren Yurtbay, “Bir tane Çin kazım vardı. Bu kaz bundan 40 gün önce kuluçkaya yattı. Bu kazımızı yavrular çıktıktan sonra maalesef kaybettik. Yavrular annelerini kaybedince ortada kaldı. Kazım ölünce yavruları diğer kazlarıma bırakmak istedim ama sahip çıkmadılar. Tabi beklediğimiz bir durum yaşandı. Kümeste bulunan bir hindi kendiliğinde yavrulara sahip çıktı. Kaz yavrularına hindinin sahip çıkmasına çok şaşırdık” dedi.

“Hindi annelik içgüdüsüyle yavru kazları koruyor”

Hindinin kaz yavrularına annelik içgüdüsüyle baktığını ifade eden Yurtbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dışarıdan gelen tehlikelere karşı kuruyor. Hindi, özellikle kedilerden yavruları koruyor. Bizler Çin kazlarını yetiştirmek istedik. Yalnız annelerini kaybettik. Bundan sonra bu yavrulara hindi bakacak. Zaten yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz bir gün sonra annelerini kaybetmiştik.”