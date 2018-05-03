(Özel Haber) 18 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi milletvekili aday adayı oldu

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan 18 yaşındaki Muhammet Kerem Koçer, AK Parti İstanbul milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı. Üniversiteye dereceyle giren Koçer’in en büyük hedefi, gençlerin sorunlarını meclise taşımak.

Seçilme yaşının 18’e düşürülmesinin ardından çok sayıda genç de milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Boğaziçi Üniversitesinde okuyan 18 yaşındaki Muhammet Kerem Koçer de AK Parti İstanbul milletvekili aday adaylığına başvuru yaptı. Küçük yaşlardan itibaren siyasete merakı olduğunu belirten genç aday adayı, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü dereceyle kazandı. İyi derecede İngilizce bilen Koçer, yurt içinde ve yurt dışında bir çok yarışmada dereceler elde etti. Uluslararası alanlarda yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Koçer’in en büyük hayali gençlerin sorunlarına çözüm sunmak.

"Gençlerimizin ve ailelerimizin sorunlarını çözdüğümüz takdirde geleceğe güvenle bakabiliriz"

Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde en büyük desteği ailesinden gördüğünü söyleyen Koçer, "Milliyetçi muhafazakar bir ailenin yanında büyüdüm. Temel değerlerimi ailemden aldım elbette. Müslüman olmanın getirdiği birtakım sorumluluklar ve değerler var. Bunun yanında sahip olduğum bir düşünce sistemi var ve benim sahip olduğum, ürettiğim birtakım düşüncelerim var. Bu üç faktörü sentezlediğimiz takdirde ortaya bir sonuç çıkıyor. O da şudur; başta milletime ve tüm insanlığa hizmet etmem gerektiği gerçeği. Bunları gerçekleştirmek adına hedeflediğim birtakım arzularım var. Bugün tüm insanlığa hizmet etmemiz gerekiyor, insanlığın refahını yükseltmemiz gerekiyor. Bunları nasıl yapabilirize gelirsek, birtakım hedeflerimiz var, ülke olarak bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bugün hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için günümüz gençlerine ve ailelerine hitap etmemiz gerekiyor. Onların dertlerini ve sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Gençlerimizin ve ailelerimizin sorunları çözdüğümüz takdirde geleceğe güvenle bakabiliriz" dedi.

"Biz ülkemizi gelecekte belirli noktalara getirmek istiyorsak, dünyayı anlamamız ve kavramamız gerekiyor"

Gençlerin dünya gündeminden yakından ilgilenmesi gerektiğini belirten Muhammet Kerem Koçer, "İşsizlerin 820 bini üniversiteli işsiz. Bu şu anlama geliyor. Üniversiteler, şirketlerin, sanayilerin istediği gibi kalifiye eleman yetiştiremiyor. Bizim müfredatımız mevcut sanayinin istediği şekilde işlemiyor. Burada bir sıkıntı var. Bizim yarını görebilen değil, yarının ötesini görebilen nesillere ihtiyacımız var. Öyle bir dönemdeyiz ki bilgi çok hızlı yenileniyor ve değişiyor. Bu sebeplerle başta müfredatımızın, akademisyenlerimizin ve gençlerimizin kendilerini yenilemesi gerekiyor. Bu süreçte sanayimizin ve üniversitelerimizin bir arada çalışması bizler için çok çok önemli. Bugün dünyanın konuştuğu endüstri 4.0 diye bir mevzu var. Bu dünya gündemi peki, bu mevzu ve gündem gençlerin ne kadar gündeminde. Bunun ne anlama geldiğini bilmeyen gençlerimiz var. Biz ülkemizi gelecekte belirli noktalara getirmek istiyorsak dünyayı anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Türkiye zamanında endüstri 1, 2, 3’ü ıskaladı. Biz hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyorsak, endüstri 4.0’ı 12’den vurmamız gerekiyor. Burada en büyük sorumluluk gençlerimize ve üniversitelerimize düşüyor" diye konuştu.

"Bu genç beyinleri biz siyasette kullanmak istiyoruz"

Gençlerin meclis çatısı altında problemleri çözebileceklerine inandığını sözlerine ekleyen Koçer, meclise girdiği takdirde en büyük amaçlarından birinin dünyadaki Müslüman gençlere ulaşmak olduğunu söyledi. Koçer, "Bu fırsatı bize veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür etmek istiyorum, şükranlarımı sunuyorum. Gençlik, dinamik bir kitle, heyecanlı bir kitle, kanı kaynayan bir kitle, yarının yöneticileri olacak insanlar. Bu genç beyinleri biz siyasette kullanmak istiyoruz. Bilimde, ilimde bizleri ileriye götürecek olan gençlerdir. Teknoloji artık çok çok gelişmiş durumda Dünyanın ücra köşelerinde yaşayan Müslüman genç kardeşlerimle ortak değerlere sahibim. Onlarla bir araya gelip, bugün Müslümanlığın, Müslümanlıktan öte tüm insanlığın problemi olan ortak değerler ve sorunlar üzerinde konuşmak ve onların fikirlerini alıp ortak çözümler ortaya koymak istiyorum. Bunu da benimle aynı değerlere sahip Müslüman gençlerle yapmak istiyorum. Benim Müslüman ya da Hristiyan diye bir ayrımım yok ama bugün dünyanın acı çeken insanları genellikle Müslümanlar maalesef. Bu nedenle Müslüman gençlerle bu sorunların neden kaynaklandığını konulup bu sorunlara çözüm üretmek benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"Bu liderin arkasında gençliğe hizmet etmek benim için onur ve şereftir"

Koçer konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan gençliğe olan inancıyla gençlerin arkasında olan bir lider. Bu liderin arkasında gençliğe hizmet etmek benim için onur ve şereftir. Dolayısıyla ben de bu yolun bir yolcusuyum. Meclise girdiğim takdirde öncelikli amacım gençliğe hizmet etmek olacak. Devletimin sahip olduğu bütün imkan ve araçları gençliğimin geleceğine seferber etmek amacım. Bugün ülkem çok güzel imkanlara sahip, çok güzel bir gençliğe sahibiz. Dünyadaki sayılı ülkelerden birisiyiz gençlik anlamında. Ülkemizinde sağlam kaynakları var alıcı ile vericiyi buluşturmak bizlere düşüyor. Bu uğurda en büyük destekçim tabi ki ailemdi. Bana güvendikleri için onlara şükranlarımı sunuyorum. Bu zamana kadar ne istediğini bilen biri olarak kendimi tanımladım. "