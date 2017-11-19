(Özel Haber) 200 yıllık tespihten Türkiye’de üç tane var

Eskişehirli tespih sanatçısı ve koleksiyoncusu Nurettin Sargın’ın elinde bulunan 200 yıllık Alman sıkması ateş kehribarı tespihten Türkiye’de yalnızca üç tane bulunuyor. Sargın, tespihin çekildikçe simsiyah olduğunu belirterek, “Bu tespih sevildikçe güzelleşir, okşandıkça, Allah dedikçe değişir” dedi.

Bazı tespihler hem ham madde özellikleri hem de ender olmaları ile dikkat çekiyor. Bu ender tespihlerden biri de tespih sanatçısı ve koleksiyoncusu Nurettin Sargın’da bulunuyor. Nurettin Sargın, Türkiye’de üç tane olan tespihinin kendisine 6-7 yıl önce bir tespih ustası tarafından hediye edildiğini söyledi. Sargın, “Bu tespih Alman sıkması olarak bilinen ilk tespihlerdendir. Almanlar ham maddesini değişik bir şekilde yapmışlar. Düğme olarak yapmışlar. Düğmeler renk verince bunu elbiselere çevirmişler. İlk çıkım malzemelerdendir. Şimdi objeler olarak piyasada var. Bu objeleri buluyorlar. 1909’lara, 1939’lara aittir. Bu malzemeler değişiktir. Bizim elimizde olan Alman sıkmasıdır. Alman sıkması kırmızı renktedir. Ateş kehribarı olarak geçer. Simsiyah olacaktır rengini aldığı zaman. Daha fazla değer kazanacaktır. Değeri yaklaşık olarak 200 bin lira civarıdır. Bir kardeşi İstanbul’da ihalede satıldı. Bir kardeşi Antep’te, bir kardeşi de bizdedir. Bana verilen değer yaklaşık olarak 100 bin lirayı geçik bir para verildi. Fakat ben kabul etmedim. Türkiye’de şuanda üç tane var. Bunun hikayesi, bir ustamız tarafından 6-7 yıl öncesi Eskişehir’e geldi. Malzeme satmaya diye geldi. Malzemelerinin bir kısmını biz Ankara’da, Eskişehir’de, Afyon’da, Kütahya’da sattık, bunun karşılığında bize hediye olarak geldi” dedi.

“Tespih 1-2 gün çekmediğiniz zaman size küser”



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Alman sıkması ateş kehribarı tespihini çocuğu gibi sevdiğini belirten Sargın, “Yaklaşık olarak 6-7 yıldır bende. Çocuğum gibi diyeyim. Bu tespih sevildikçe güzelleşir. Okşandıkça, Allah dedikçe değişir. Renk değiştirir, renk alır. Kendini belli eder. Bir gün veya iki gün çekmediğiniz zaman size küser. Değişik buğlanma yapar, renk atması yapar. Onun için de hemen hemen sevdiğim tespihlerimi her gün çekerim. Şuanda değerini bulmadığını düşünmüyorum. Değerini bulursa tartıya koyarız. Her şeyin bir yolu, bir ortamı vardır. Tartıya koyar değerlendiririz” diye konuştu.