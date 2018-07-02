(Özel Haber) 50 yıllık demircilik hayatında hakim, mimar ve doktor yetiştirdi

Bitlis’te 50 yıldır demircilik yapan Sabri Bakır, 6 çocuk okutarak hakim, mimar ve doktor olmaları için büyük çaba harcadı.

Eskiden sanatkara çok büyük önem verildiğini belirten Sabri Bakır, kız istemeye gidildiği zaman bile kız babalarının sanatkarlara gönül rahatlığıyla kızlarını verdiklerini söyledi. Teknolojiye yenik düştüklerini de ifade eden Bakır, eskiden 40 tane demirci ustasının olduğu Bitlis’te teknoloji yüzünden 3 tane kaldığını belirtti. Çok küçük bir alanda yeğeni ile birlikte 50 yıldır demir döven Sabri Bakır, şu anda sağlığının yerinde olmasını çalışmasına borçlu olduğunu söyledi.

Bir oğlunun hakim, birinin mimar, birinin ise doktor olduğunu belirten Bakır, 3 çocuğunun ise lisede okuduğunu belirtti. Devlet tarafından destek görmediklerini de anlatan Bakır, şunları söyledi:

“50 yıldır bu işi yapıyorum. Teknoloji ilerledikçe bu sanat da bitme aşamasına geldi. Burada çapa ve balta gibi ürünler yapıyoruz. Teknoloji işlerimizi bitirdi. 20 yıl çalışır sonra sanatkar olurduk. Ancak teknoloji sanatkarı bitirdi. Sanatkar diye bir şey kalmadı. Daha önce Bitlis’te 40 tane demirci vardı. Şu anda Bitlis’te 3 demirci kaldı. Ama üçümüze de iş yok. Çırak yetiştiremiyoruz, çünkü devletten yeterince destek görmedik. Sahip çıkılmadığı içinde kendiliğinden bitti. Kafeteryaya verilen destekler bizim gibi sanatkarlara verilmedi.”

Bakır, tam 50 yıldır bu işi yaptığını ifade ederek, “6 çocuk babasıyım, hepsini okuttum. Hakim, mimar ve doktor oğullarım var. Diğerleri ise lisede okuyorlar. Eskiden bir sanatkar, kız istemeye gittiler mi kız babaları seve seve verirlerdi. Ama şimdi kız istemeye gidildiği zaman ille de ‘memur olsun’ diyorlar ve memurun dışında da kimseye kızlarını vermiyorlar” şeklinde konuştu.