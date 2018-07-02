GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:38

(Özel Haber) 50 yıllık demircilik hayatında hakim, mimar ve doktor yetiştirdi

Bitlis’te 50 yıldır demircilik yapan Sabri Bakır, 6 çocuk okutarak hakim, mimar ve doktor olmaları için büyük çaba harcadı.

(Özel Haber) 50 yıllık demircilik hayatında hakim, mimar ve doktor yetiştirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bitlis’te 50 yıldır demircilik yapan Sabri Bakır, 6 çocuk okutarak hakim, mimar ve doktor olmaları için büyük çaba harcadı.

Eskiden sanatkara çok büyük önem verildiğini belirten Sabri Bakır, kız istemeye gidildiği zaman bile kız babalarının sanatkarlara gönül rahatlığıyla kızlarını verdiklerini söyledi. Teknolojiye yenik düştüklerini de ifade eden Bakır, eskiden 40 tane demirci ustasının olduğu Bitlis’te teknoloji yüzünden 3 tane kaldığını belirtti. Çok küçük bir alanda yeğeni ile birlikte 50 yıldır demir döven Sabri Bakır, şu anda sağlığının yerinde olmasını çalışmasına borçlu olduğunu söyledi.

Bir oğlunun hakim, birinin mimar, birinin ise doktor olduğunu belirten Bakır, 3 çocuğunun ise lisede okuduğunu belirtti. Devlet tarafından destek görmediklerini de anlatan Bakır, şunları söyledi:

“50 yıldır bu işi yapıyorum. Teknoloji ilerledikçe bu sanat da bitme aşamasına geldi. Burada çapa ve balta gibi ürünler yapıyoruz. Teknoloji işlerimizi bitirdi. 20 yıl çalışır sonra sanatkar olurduk. Ancak teknoloji sanatkarı bitirdi. Sanatkar diye bir şey kalmadı. Daha önce Bitlis’te 40 tane demirci vardı. Şu anda Bitlis’te 3 demirci kaldı. Ama üçümüze de iş yok. Çırak yetiştiremiyoruz, çünkü devletten yeterince destek görmedik. Sahip çıkılmadığı içinde kendiliğinden bitti. Kafeteryaya verilen destekler bizim gibi sanatkarlara verilmedi.”

Bakır, tam 50 yıldır bu işi yaptığını ifade ederek, “6 çocuk babasıyım, hepsini okuttum. Hakim, mimar ve doktor oğullarım var. Diğerleri ise lisede okuyorlar. Eskiden bir sanatkar, kız istemeye gittiler mi kız babaları seve seve verirlerdi. Ama şimdi kız istemeye gidildiği zaman ille de ‘memur olsun’ diyorlar ve memurun dışında da kimseye kızlarını vermiyorlar” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku