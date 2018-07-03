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03 Temmuz 2018 Salı 12:54

(Özel Haber) 658 yıllık efsanenin dualı çayırı pehlivanları bekliyor

Edirne’de geçtiğimiz Mart ayında yaşanan nehir taşkınları nedeniyle zarar gören Kırkpınar Er Meydanı sahasında hazırlıklar tamamlandı. Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar’ın dualı çayırı pehlivanlarını bekliyor.Edirne...

(Özel Haber) 658 yıllık efsanenin dualı çayırı pehlivanları bekliyor
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Edirne’de geçtiğimiz Mart ayında yaşanan nehir taşkınları nedeniyle zarar gören Kırkpınar Er Meydanı sahasında hazırlıklar tamamlandı. Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar’ın dualı çayırı pehlivanlarını bekliyor.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, Er Meydanı’nda hazırlıklarda sona gelindi. Tunca Nehri’nin geçtiğimiz Mayıs ayında taşması sonucu uzun süre sular altında kalan Kırkpınar Stadyumu ve dualı çayırda, oluşan zararlar yapılan çalışmalar sonrası giderildi.

Tavus otu, yonca ve tirfil tohumlarından oluşan karışım ile Er Meydanı’nın orta alanına mera çimi yetiştirildi. Belediyenin kendi imkanlarıyla oluşturduğu çim, pehlivanların daha iyi şartlarda güreşebileceği 30 santim yüksekliğe ulaştı. Sarayiçi’nin kenar bölümlerine ise yine farklı karışımlardan oluşan normal çim ekildi.

Yaklaşık 2 bin pehlivanın ayak basacağı UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için dualı çayırda ve stadyum genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
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