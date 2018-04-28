(Özel haber) Afrin’deki Mehmetçiğe en anlamlı sürpriz

Bursa’da bir lisede öğrenim gören 530 öğrencinin Afrin’deki Mehmetçikler için hazırladığı sürpriz koreografi gururlandırdı. Öğrencilerin gönderdiği kıyafet ve gıda malzemelerini teslim aldıktan sonra video mesajı gönderip teşekkür...

Bursa’da bir lisede öğrenim gören 530 öğrencinin Afrin’deki Mehmetçikler için hazırladığı sürpriz koreografi gururlandırdı. Öğrencilerin gönderdiği kıyafet ve gıda malzemelerini teslim aldıktan sonra video mesajı gönderip teşekkür eden Mehmetçiğe, öğrenciler de Türk bayraklı koreografi ile cevap verdi. O anlar havadan görüntülendi.

Bursa’nın Bademli Mahallesindeki Turhan Tayan Anadolu Lisesinde öğrenim gören 17 yaşındaki Özge Işıklı, Afrin’de görevde olan ağabeyine ve Mehmetçiklere destek vermek amacıyla arkadaşları ve okul idarecileriyle birlikte askerler için giyecek ve erzak toplamaya başladı. Toplanan erzakların askerlere ulaşmasının ardından Kilis Jandarma Komutanlığında görev yapan askerler video çekip Bursa’daki lise öğrencilerine teşekkür ederek videoyu sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen rehberlik bölümü ve spor kulübü öğrencileri ile öğretmenlerin de desteğiyle, ‘Vatan size minnettar’ yazılı ve Türk bayrağının yer aldığı dev bir koreografi çalışması yapıldı. 530 öğrenci tarafından yapılan ve 2,5 ay süren koreografi havadan görüntülendi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler Türk bayrağı motifli "Vatan size minnettar" yazılı tabloyu oluşturdu. Havadan görüntülenen etkinlik daha sonra Afrin’deki askerler için sosyal medyadan paylaşıldı.

Okul Müdürü Bünyamin Demircan, "Daha önce Afrin’deki askerler için çeşitli malzemeler topladılar onları gönderdik. Kilis Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler video çekip teşekkür ettiler, biz de koreografi hazırlayıp cevap verdik" dedi.

Abisinin Afrin’de asker olduğunu ve oradan çıkarak bu projeyi hazırladıklarını anlatan 11’inci sınıf öğrencisi Özge Işıklı, "Bu benim hayalimdi arkadaşlarım hayalimi gerçekleştirdi. Çok teşekkür ediyorum onlara" dedi. 10’uncu sınıf öğrencisi Kağan Bayır ise koreografi 2,5 ay sürdüğünü belirterek "Çok uğraştık ama gayretlerimize değdi" diye konuştu.