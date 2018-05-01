(Özel haber) Bahar geldi, Hayvanat Bahçesi’nin bebek üyeleri çocukların maskotu oldu

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın sayılı Hayvanat Bahçeleri’nden birisi olan Bursa Zoopark’ta bahar mevsimi ile birlikte bebek heyecanı yaşanıyor. Lemurlar, karıncayiyenler, zebra, zürafa ve develer bebeklerini dünyaya getirirken, tatil...

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın sayılı Hayvanat Bahçeleri’nden birisi olan Bursa Zoopark’ta bahar mevsimi ile birlikte bebek heyecanı yaşanıyor. Lemurlar, karıncayiyenler, zebra, zürafa ve develer bebeklerini dünyaya getirirken, tatil sebebiyle Zoopark’ı ziyaret eden çocuklar yavru deveye yiyecek ikram ederken mutluluktan çığlık attılar. Yakın zamanda Bursa’ya kırmızı panda ve gergedanlar da getirilecek.

Karıncayiyen, lemur, deve, zürafa ve zebralar, havaların ısınmasıyla birlikte yavrularıyla birlikte yeşilliklerde gezmeye başladı. Hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklar yavru hayvanlara büyük ilgi gösteriyor. Çocuklar tarafından en büyük ilgiyi yavru deve görüyor. Yavru deve çocukların uzattığı yaprakları büyük bir afiyetle yiyor. Sevimli yavru deveyi besleyen çocuklar mutluluktan çığlık atıyor.

Hayvanat bahçesinin en sevimli üyeleri olan lemurlar ise dünyaya getirdikleri yavrularını karınlarında taşıyarak onları gezdiriyor. Bu sevimli hayvanlar da çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Hayvanat bahçesindeki yeşilliklerde otlayan yavru zebra ve zürafalar da ilgi odağı olmayı başarıyor. Farklı görünümüyle herkesin ilgisini çeken karıncayiyen adlı hortumlu hayvan ise, dünyaya getirdiği yavrusunu sırtında taşıyarak büyütüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesi çocuklar tarafından keyif alınarak geziliyor. Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesine katılacak 3 adet gergadan ve 3 adet kırmızı pandayla daha da renkli bir görünüme kavuşmuş olacak.

Hayvanat Bahçesi Koordinatörü olan Eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Erdem Saker, Bursa’da 120 türde 1200 hayvanın olduğunu belirterek, "Ailemize iki yeni tür ekleniyor. Bunlar gergadan ve kırmızı panda. Bu mekana 2 tane dişi bir tane erkek kırmızı panda gelecek. Uzun kuyruklu hareketli sevimli hayvanlar. Bursalılar çok sevecek. 2 tanesi Darıca Hayvanat Bahçesi’nden bir tanesi de Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği’Nden gelecek. Yeni mensuplar gergedanlar olacak. Barınakları bitmek üzere. Mayıs ayı sonuna kadar 2 tane Avusturya 1 tane Fransa’dan 3 tane gergedan gelecek. Burada canlı hayat var. Çok yetenekli bir ekibimiz var. Baharın gelmesiyle birlikte hayvanlar soluğu açık alanlarda almaya başladı. Biz hayvanat bahçesinde bulunan hayvanları Avrupa hayvanat bahçeleri standartlarında besliyor ve bakımlarını yapıyoruz. Bu da hayvanların sağlıklı ve neşeli olmasını sağlıyor. Hayvanat bahçesinde hayvanlarımız yavrulamaya başladı. Ziyaretçilerimiz tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hayvanat bahçesi bünyesine yeni hayvanlar katılacak" diye konuştu.