(özel haber) Bal kabağı üreticisini mutlu etti

Eskişehir’de üretilen bal kabaklarının geçtiğimiz senelere göre bu yıl hem kaliteli, hem de daha verimli olması karşısından üreticiler hayli memnun.Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi’nde birçok bal kabağı...

Eskişehir’de üretilen bal kabaklarının geçtiğimiz senelere göre bu yıl hem kaliteli, hem de daha verimli olması karşısından üreticiler hayli memnun.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi’nde birçok bal kabağı tarlası bulunuyor. Önümüzdeki günlerde hasadına başlanılacak olan bal kabaklarının rekoltesi, geçen senelere göre çiftçinin yüzünü güldürüyor. Kalitenin de daha iyi olduğunu söyleyen üreticiler, hava şartlarının bal kabağı rekoltesinde belirleyici olarak rol aldığını ifade ediyor. Bu sene hasat edilen bal kabaklarının kilogram fiyatının ise 60-70 kuruş bandında seyretmesi bekleniyor.

“Kabaklar bu sene daha iyi ve verimli”

Kızılinler Mahalle Muhtarı İsmail Kızılinler, üretilen kabakların bu sene daha iyi ve verimli olduğunu ifade etti. Bazı bölgelerde sel felaketinin olmasının satışları etkileyeceğini söyleyen Muhtar Kızılinler, “Kabaklar bu sene daha iyi ve verimli. Havaların yağışlı gitti. Hatta bu bizi de tembelliğe itti. Bir defa suladık. Her sene 2 defa sulardık. Bazı komşular suladı, ama su için yaptığımız masraflar bizim cebimize kalmış oldu. İkincisi eskiden çok ekiliyordu. Gençler çoktu. Şimdi köyde gençler kalamadığı için tahminen 500 dönüme yakın kabak tarlası var. Bu günlerde kesmeye başlanır. Kimisi tarladan, kimisi harman yerlerinden çıkartılır. Oradan toptancılara gider. Bu sene kabak biraz daha iyi gidecek. Bazı yerlerde olmasaydı daha iyiydi, ama sel ve hastalık olduğu zaman başka yerlere yaramış oluyor. Keşke onlara da bir şeyler olmasaydı da biz biraz daha ucuz satmış olsaydık” şeklinde konuştu

“Tüccarlar eksisi gibi kalite aramıyor”

Tüccarların eskisi gibi kaliteye bakmadığını belirten Kızılinler, kilogram fiyatının 60-70 kuruş olmasının kendilerini mutlu edeceğini aktararak, “Zaten eskisi gibi tüccarlar kalite aramıyor. Buğday borsası gibi buğdayı götürdüğümüz zamanlar numune alınıyor, laboratuvara giriyor. Kalitesi ölçülüyor. Ona göre fiyat veriyor tüccar. Biz geç kaldık. Aslında bunların da borsası olması lazım. Borsada kalite olması lazım. Şimdi esnafların çoğu kalite aramıyor. Para kazanma yoluna düşüyor. Eskiden bunun üç dört katı kabak olurdu. Şimdi dörtte bire düştü. Köy alanında ekili kabak alanı 500 dönüm ortalama. Tonaj olarak da bin 100 ton bin 200 ton arasında çıkabilir. Aşırı da fazla çıkmaz. Geçen sene 50 kuruşun üzerine çıkmıştı. 35-40 kuruşa gitmişti. Kalite kalite değişti. Talebe göre farklılık gösterdi. Bu sene de çok fazla artış olmaz herhalde. 60-70 kuruş olursa iyi deriz” şeklinde konuştu.