(Özel Haber) Bir ayda üç kez artan yem fiyatları hayvancıları kesime mecbur bıraktı

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da son zamanlarda yem fiyatlarına gelen afaki artış ve süte gelen zammın uygulanmaması üreticileri kesime yönlendirdi.

Aksaray’da son zamanlarda yem fiyatlarına gelen artışlar üreticileri kesime yönlendirdi. Süte gelen zammın da uygulanmaması üzerine üreticiler para kazanamadığı gibi zarar nedeniyle şimdi süt üretimi yerine gebe hayvanlarını bile kesime gönderiyor. Piyasanın böyle gitmesi halinde kış mevsimine kesilmedik hayvan kalmayacağını belirten üreticiler, bunun da hayvancılığın bitmesi anlamına geldiğini söyledi.

30 yıldır hayvancılıkla uğraşan Yasin Karaca, yem fiyatlarına 1 ay içerisinde 3 sefer zam geldiğini belirterek, “Biz süte zam alamıyoruz. Yeme sürekli zam geliyor. Yemin kilosu bin 800 kuruş iken, sütün kilosu bin 270 lira. Bugün bu halde üretim yapacağım, nasıl vatandaşa ucuz et, ucuz süt içireceğim. Bu mümkün mü? Ben bugün hayvanlarımı kesmeye sıradan başladım. Gebe hayvanlarımı dahi kesiyorum. Artık bunun gidilecek hiçbir yanı kalmadı. Bugün süte zam veriliyor. 12’inci ayda resmi olarak açıklanarak süte zam veriliyor ama 5’inci ay gelmiş halen süte zam uygulanmıyor. Fabrikalar vermiyor. Ama yeme zam geldiği zaman hemen uygulamaya alıyorlar. 1 ayın içerisinde 3 sefer yeme zam verdiler. Toplam 11 lira zam geldi yeme. 12’inci ayda açıklanan süt zammı vermediler, 10 kuruşluk zammı vermediler, vermiyorlar” dedi.

20 yıldır hayvancılık yapan Çapan Dağlı ise, “Yem fiyatlarında çok artış oldu. Arpada, mısırda hala artış yok ama yem fiyatları çok arttı. Süt üretiyoruz ama satamaz hale geldik. Alıcılarda da sıkıntı var. Süt üretme gücümüz bitti, bittiği gibi satış gücümüzde yok. Yem artışı bu şekilde devam ederse kış mevsimine bir tane hayvan bırakmayacağız. Tüm kesime vereceğiz ve hayvancılık bitecek. Sadece biz değil, tüm Türkiye aynı” dedi.

“Yeme gelen zam Türkiye’de hiçbir şeye gelmedi”

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise üreticilerin son 2 ayda yapılan zamdan çok rahatsız olduğunu belirterek, yeme gelen zammın Türkiye’de başka hiçbir şeye gelmediğini söyledi. Başkan Kayan, bu zamlara biran önce dur denilmesi gerektiğini belirterek, “Burada gerçekten üreticilerimiz 2 aydır gelen zamlardan müthiş bir şekilde rahatsız. Bunda üretici olarak bende rahatsızım. Devletimizin burada kesinlikle müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Son 2 ayda torba başı 15 TL gibi bir zam geldi. Türkiye’de böyle bir zam hiçbir şeye gelmedi şimdiye kadar. Burada gerçekten üreticilerimiz çok zor durumda. Yavaş yavaş artık hayvanlarımız mezbahaneye doğru yönünü çevirdi. Bir yandan da devletimizin et, süt sıkıntısı var. Bunlar varken yem üreticilerinin bunu fırsata çevirip devletimizi zor durumda bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Sanayiciler cüzi miktarda aldığı ürünleri afaki fiyatlara bize veriyor. İnşallah buna biran evvel dur derler” dedi.