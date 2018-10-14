(Özel Haber) Bir çok kişi öldürmeye, o yaşatmaya çalışıyor

Bursalı hayvansever kendi bütçesinden her gün onlarca sokak hayvanını besliyor.Tam bir hayvan dostu olan Şahin Gencal (70), ilerleyen yaşına rağmen haftanın 6 günü Uludağ yolu başta olmak üzere Bursa’nın muhtelif noktalarındaki sokak hayvanlarını...

Bursalı hayvansever kendi bütçesinden her gün onlarca sokak hayvanını besliyor.

Tam bir hayvan dostu olan Şahin Gencal (70), ilerleyen yaşına rağmen haftanın 6 günü Uludağ yolu başta olmak üzere Bursa’nın muhtelif noktalarındaki sokak hayvanlarını besliyor. Gencal, günde 5 saatini bu işe tahsis ediyor. Gencal, tamamen kendi bütçesinden karşıladığı tavuk eti, ciğer ve kuru mamalarla sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Hayvansever, haftada yaklaşık 1 ton sakatat alıyor. Kendi aracıyla ayda 2 bin kilometre yol yapan hayvanseveri beslediği sokak hayvanları o kadar seviyor ki aracının motor sesini duyunca koşarak arabasının etrafını sarıyor. Şahin Gencal, hayvanlar açlıktan ölür diye uzun soluklu hiç tatile çıkmıyor. Beslediği hayvanlarla çok iyi iletişimi olan Gencal, bütün hayvanların kişiliklerini biliyor ve onlara karakterleri çerçevesinde yaklaşıyor.

Gencal sadece hayvanları beslemekle kalmıyor, hasta olan hayvanları yanında taşıdığı ecza dolabındaki ilaçlarla tedavi ediyor. Durumu çok kötü olan hayvanları ise veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Şahin Gencal, “Bu sevgi çocukluktan başlayan bir tutku. Hayvanlara daha çok vakit ayırıyorum. Haftada 3 gün Uludağ yolundaki hayvanları besliyorum. Diğer 3 gün ise Bursa’nın muhtelif noktalarındaki hayvanları besliyorum. Beslemeye çıkarken yanıma 3 çeşit erzak alıyorum. Köpekler için et, kediler için ciğer ve kuru mama alıyorum. Haftanın 6 günü yaklaşık 5 saatimi hayvanları beslemek için ayırıyorum. Ayda aracımla 2 bin kilometre yol yapıyorum. Ülkemizde hayvan ve doğa sevgisinin artacağı yerde hayvanlara vahşet uygulanması bizi üzüyor. Bu her zaman rastlanan bir şey değildir. Bazı zamanlar hayvanlara şiddet artış gösteriyor. Basında ve sosyal medyada hayvanlara karşı uygulanan kötü davranışlar yayınlanmamalı. İyi şeyler yapıldıysa yayınlanmalı. Hayvanlar beni aracımın motor sesinden tanıyıp etrafımı sarıyorlar” dedi.