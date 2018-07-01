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01 Temmuz 2018 Pazar 10:06

(Özel Haber) Bisiklet gezginleri engelli bireyler için pedal çeviriyor

“Pedal Arkadaşım” projesi kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi’nin tüm illerini 58 günde gezerek Şanlıurfa’ya ulaşan bisiklet gezginleri, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve görme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla 55 il dolaşacak.

(Özel Haber) Bisiklet gezginleri engelli bireyler için pedal çeviriyor
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“Pedal Arkadaşım” projesi kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi’nin tüm illerini 58 günde gezerek Şanlıurfa’ya ulaşan bisiklet gezginleri, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve görme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla 55 il dolaşacak.

Bisiklet gezginleri Ender Cebeci ve Melis Başak, Kars’tan başladıkları “Pedal Arkadaşım” projesi kapsamında Doğu Anadolu’daki illeri 58 günde gezerek Şanlıurfa’ya ulaştı. Bisiklet gezginleri, proje kapsamında hem bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak hem de görme engelli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak istediklerini belirtti. Gezginler, 55 ili kapsayan projede şehirlerdeki engelli derneklerini de ziyaret ederek, çift kişilik tandem bisikletini de tanıtıp projeye destek sağlıyor. Gezginler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden sonra projeyi Marmara Bölgesi ile sonlandıracaklarını söyledi.

Kars’tan başladıkları projeyi Ege ve Marmara bölgelerinde tamamlayacaklarını belirten Ender Cebeci, “Projemizin adı ’Pedal Arkadaşım’ projesidir. Önde gören ve arkada görmeyen arkadaşla beraber sadece bisiklet sürmek ile kalmayıp sosyal aktiviteleri de yerine getirmiş oluyoruz. Amacımız tüm uğramış olduğumuz illerde engel sıfatı adı altındaki arkadaşlarımızla birlikte sosyal aktiviteleri yerine getirmek. Temel amaç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nden ziyade engelli bireyleri sürekli hatırlamak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

Bütün Doğu Anadolu illerini gezdikten sonra Şanlıurfa’ya vardıklarını aktaran üniversite öğrencisi Melis Başak ise, “2 Mayıs tarihinde başladık yolculuğumuza, Kars’tan başladık. Bütün Doğu Bölgesi’ni bitirdikten sonra şimdi Güneydoğu’da Urfa’ya vardık. Buradan sonraki rotamız Adıyaman. Bir tandem bisiklet adı verilen yani iki kişinin sürdüğü arkada görme engelli arkadaşımız, önde gören arkadaşımızla birlikte ve bir de tek kişilik bisikletli olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Gittiğimiz illerdeki engelli dernekleri ve bisiklet kulüpleri ile görüşüyoruz. Bisikleti nasıl daha fazla yayabilir, nasıl daha fazla farkındalık oluşturabiliriz diye yolculuğumuz sürüyor” şeklinde konuştu.

Gruba Diyarbakır’dan katılan görme engelli Oğuz Uğur ise, “Ben bu tura Diyarbakır’dan katıldım. Diyarbakır’dan şimdi Urfa’ya geçtik. Yarın Adıyaman’a geçeceğiz. Daha sonra da Antep’te ben gruptan ayrılacağım. Bisikleti her türlü coğrafyada, her bölgede sürmek lazım diye düşünüyorum. Ben de tura katıldığım için hem Urfa’daki hem de Diyarbakır’daki engellilerin durumunu da görmüş oldum. Adıyaman ve Antep’teki engelli dernekleri ile görüşeceğiz. Oradaki engelli insanların da durumlarını görmüş olacağım. Benim açımdan bu turun aslında iki türlü faydası olacak. Hem spor yapmış oluyorum hem de Güneydoğu’daki illerimizi gezmiş oluyorum. Ayrıca engelliler hakkında da daha fazla bilgi edinmiş oluyorum. Benim için gayet faydalı oluyor” diye konuştu.
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