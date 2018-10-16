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16 Ekim 2018 Salı 10:50

(özel haber) Bu köyde herkes akraba

Eskişehir’in Soğulcak Köyü’nde yaşayan yaklaşık 100 kişi, aynı soy ismi taşıyor.Yıllar önce dedeleri tarafından Seyitgazi ilçesinde kurulan köyde yaşayan Özdemir soy ismini taşıyan vatandaşlar, dışarıdan Soğulcak’a göç kabul...

(özel haber) Bu köyde herkes akraba
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Eskişehir’in Soğulcak Köyü’nde yaşayan yaklaşık 100 kişi, aynı soy ismi taşıyor.

Yıllar önce dedeleri tarafından Seyitgazi ilçesinde kurulan köyde yaşayan Özdemir soy ismini taşıyan vatandaşlar, dışarıdan Soğulcak’a göç kabul etmemiş. Kendi aralarında geniş bir akraba köyü kuran Soğulcak sakinleri, son yıllarda kente verdikleri göçler nedeniyle nüfuslarının azaldığını belirttiler. Tüm köyün Özdemir soyismine sahip olduğunu belirten Soğulcak sakinleri, önceden bu durumun karışıklıklara meydan verdiğini fakat kimlik numarası ile sorunların çözüldüğünü kaydettiler.

"Eskiden beri herkes akraba bu köyde"

Geçmişten bugüne köyde herkesin akraba olduğunu belirten Ergün Özdemir, eskiden durumun karışıklıklara meydan verdiğini söyledi. Yaşanan göçler sonucu 100 civarı bir nüfusa sahip olduklarını ifade eden Özdemir, "Eskiden beri herkes akraba bu köyde. Burada yabancı yok. Kimisi amcası, kimisi halası. Yani yabancı bir kişiyi bulamazsınız. Eskiden postacı bile şaşırıyordu, ama şimdi TC kimlik numarası olduğu için camiye bırakıyor. Eskiden çok karışıklık oluyordu, mesela borç geldiği zaman Ahmet Özdemir adına, kimse kabullenmiyordu. TC kimlik numarasıyla birlikte karışıklık ortadan kalktı. 15 hane var ve 100’e yakın nüfus var. Dışarıdan gelmesini de istemiyoruz biz" dedi.

"Ahmet 4 tane var, Mustafa 4 tane var, Bekir yine 3-4 tane"

64 yaşındaki köy sakinlerinden Mustafa Özdemir ise, "Eskiden dedelerimiz gelmiş buraya, o günden beri Özdemir soyadı devam edip gidiyor. Birbirimize faydalarımız oluyor. Çünkü herkes akraba olduğu için birbirimize yardımcı oluyoruz. Eskiden TC kimlik numarası yokken karışıklık oluyormuş. Şimdi öyle bir sıkıntımız yok. Birinin borcu oluyordu, Mustafa Özdemir deniyordu, 4 tane Mustafa var. Hangisine geldiğini bilemiyorduk. Birisi kabullenince karışıklık ortadan kalkıyordu. Ahmet 4 tane var, Mustafa 4 tane var, Bekir yine 3-4 tane. Biz soyadımızdan memnunuz çünkü dedelerimiz mesela Yunanlılardan önce gelmiş buraya yerleşmiş. Aynı böyle devam ediyoruz" diye konuştu.
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