(Özel Haber) Bursa’nın şelalelerinden büyüleyen görüntü

Bursa’da muhteşem güzellikteki şelaleler gökyüzünden görüntülendi. Uludağ’dan akan 82 metre uzunluğundaki Küreklidere ve 15 metrelik Aras ile ziyaretçi akınına uğrayan Saitabat ve Mustafakemalpaşa’daki Suuçtu şelalaleri kar suları ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Uludağ’ın doğu yamacındaki Küreklidere şelalesi Kestel ve Yıldırım ilçeleri arasında yer alıyor. Uludağ’da Volfram Madeni’nin doğusundan akmaya başlayan Küreklidere 82 metre uzunluğundaki görüntüsüyle izleyenleri masal dünyasına götürüyor. İhlas Haber Ajansı 1850 metre yükseklikte muhteşem yeşillikler arasında bahar mevsiminde eriyen kar sularıyla coşan Küreklidere’yi havadan görüntüledi.

Gökyüzünden görüntülenen ikinci şelale ise Uludağ’ın güney yamacında yer alan ve Küçük Zirve’den akan Aras oldu. Osmangazi ilçesine bağlı Soğukpınar köyü’ndeki Ketenli yaylasından başlayıp ormanın içinden devam eden bir yürüyüşle ulaşılan Aras şelalesi, bir kayanın iki gözünden akarak Bursa’nın barajlarını besliyor. Mayıs ayı gelmesine rağmen Aras şelales’nde kar yığınlarını görmek mümkün.

Aras şelalesinin buz gibi suyu ise en kaliteli memba sularını geride bırakıyor. Doğancı ve Nilüfer barajlarını besleyen Aras şelalesi trekking ve dağcıların en çok tercih ettiği alanlardan birisi. Teamsahlar Trekking Grubundan Zafer Peker, Aras şelalesinin Marmara’nın en yüksek noktalarından birisinde olduğunu ifade ederek, "Eriyen kar suları buradan akıp Bursa’ya iniyor. Kışın kar kaplı oluyor. Uludağ’dan düşen karlar burayı kaplıyor. İlkbahar yaz aylarında eridikçe bu sular gürleşerek barajları dolduruyor. Bursa’nın su ihtiyacını bu şelaleler karşılıyor. Bir çok yürüyüş parkı var. Doğa ve kış turizminin önemli merkezlerinden olduğu için bir çok dağcılık ve yürüyüş ekipleri burayı kullanıyor. Buraya gelmek zor. Soğukpınar Ketenli yaylasından 9 kilometre kadar mesafe var. Çok dik rampadan çıkarak Uludağ’ın küçük zirvesinin hemen altına ulaşılabiliyor" diye konuştu.

Öte yandan; yine Uludağ’dan beslenip özellikle yerli yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Saitabat şelalesi de her gün binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Arap turistler burada bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu şelalesi ise 38 metre yükseklikten dökülerek yumuşak uğultusu ile ziyaretçilerinin adeta bütün yorgunluğunu alıyor.