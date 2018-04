(Özel Haber) Çorba çeşmesi ’anne çeşmesi’ oldu

Kocaeli Üniversitesinde İzmit Belediyesi tarafından kurulan çeşmelerden, her gün yaklaşık bin öğrenciye çorba ikram ediliyor. Kahvaltı yapamadan okula gelen öğrenciler, "anne çorbası" dedikleri çeşmeye uğramadan derse gitmiyor.

Kocaeli Üniversitesinde İzmit Belediyesi tarafından kurulan çeşmelerden, her gün yaklaşık bin öğrenciye çorba ikram ediliyor. Kahvaltı yapamadan okula gelen öğrenciler, "anne çorbası" dedikleri çeşmeye uğramadan derse gitmiyor.

İzmit Belediyesi tarafından 2012 yılında Kocaeli Üniversitesinde faaliyete geçirilen 2 çorba çeşmesi, kahvaltı hazırlamaya zamanı yetmeyen öğrencilerin imdadına yetişti. Kentin 7 farklı noktasında da yer alan çorba çeşmelerinden sabah 8.30-10.30 saatleri, akşam 18.00-20.00 saatleri arasında çorba ikramı yapılıyor. Ders öncesi en büyük problemlerden olan kahvaltı ihtiyaçlarının karşıladığı çorba çeşmelerinden günde bin öğrenci faydalanıyor.

6 yıldır hizmet veren İzmit’in çorba çeşmelerinden 7 milyondan fazla insan yararlandı. Öğrenciler, sık sık denetlenerek temiz ve hijyen bir hizmetin verildiği çorba çeşmelerine uğramadan derse gitmediklerini ifade etti. Kahvaltı ihtiyaçlarını "anne çorbası" dedikleri çorba çeşmelerinden giderdiklerini de söyleyen öğrenciler, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür etti.

"Anne çorbası diyebilirim"

Kocaeli Üniversitesinde İzmit Belediyesi tarafından sunulan çorbaların aile özlemini giderdiğini ifade eden Hatice Kübra Yüncü, "Kocaeli Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Çorba çok lezzetli. Ben her gün içiyorum buradan geçerken. Sabahları derse giderken kahvaltı yapma imkanımız olmuyor, malum üniversite öğrencisiyiz. Buraya geliyoruz ve derse geçerken çorba imkanımız oluyor. Buradaki görevli abla ile sohbet etme fırsatımız oluyor. Çok tatlı bir ablamız var. Çorbalarda çeşit oluyor, ‘her gün aynı çorbayı içeceksiniz’ diye bir dayatma olmuyor asla. Memnunuz, mutluyuz. Bunu düşünenlere teşekkür ederiz. Gerçekten lezzetli, güzel. Özlemimizi gideriyor. Hatta anne çorbası diyebilirim" dedi.

"Her sabah fırsatım oldukça buradan çorba alıyorum"

Kocaeli’ne Afyonkarahisar’dan hukuk eğitimi almak için geldiğini söyleyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Mustafa Burak Yavuz, "Her sabah olmasa da fırsatım oldukça buradan çorba alıyorum. Çünkü sabahları geç kalabiliyorum. Çünkü uyanmak istemiyorum 5 dakika daha uyuyabilmek için. Çorbaların tadı güzel ve genellikle her gün farklı bir çorba çıkıyor. Bir gün ezogelin ise diğer gün mercimek çorbası çıkıyor. Genellikle de sabah okula geldiğimiz saatlerde saat 8.00 ile 10.00 arasında çıkıyor. Hafta içi her sabah çıkıyor. Hiçbir hizmette yüzde 100 faydalanma olmaz ama ben bu hizmette yüzde 70 faydalanmanın olduğunu düşünüyorum. Çünkü beğeniliyor çorbalar. Bu hizmeti bize sağladığı için İzmit Belediyesine ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Aç geliyoruz genellikle, çorbamızı alıp dersimize geçiyoruz"

Çorba çeşmesinden aldıkları çorbalar ile derslerde zinde kaldıklarını söyleyen Kocaeli Üniversitesi İktisat öğrencisi Ali Yasin Küçükemirler, "Çorba çeşmesini çok verimli buluyorum. Sabah okula erken geliyoruz, örgün öğretim öğrencisiyim ben. Aç geliyoruz genellikle derslerimiz saat 09.00’da başlıyor. Çorba çeşmesinden çorbamızı alıp dersimize geçiyoruz. Çok verimli buluyoruz. Anne yemeğini hatırlatıyor, o konuda güzel. Ezogelin ve mercimek olmak üzere iki çeşit sabah ve akşamları çıkıyor. Derse tok giriyoruz, dersi daha iyi anlıyoruz. Çünkü çorba kahvaltının yerini tutuyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a buradan teşekkür ediyorum, bizim için çok verimli bir çeşme" şeklinde konuştu.

"Derslerde uykumun ve zihnimin açılmasında etkili oluyor"

Kocaeli Üniversitesi denilince aklına çorba çeşmelerinin de geldiğini kaydeden Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Fatma Ulaş, "Bu çorbanın önemini düşünürsek, akşamları kütüphane çıkışında ya da sabahları arkadaşları ile okula gelirken bir sohbet ortamının oluşmasına çok katkısı oluyor. O yüzden Kocaeli Üniversitesi denilince çorba çeşmesi de gayet güzel bir şekilde aklıma geliyor. Sabah okula gelirken sabah kahvaltısı yapamadığım için gelip çorba alıyorum. Derslerde uykumun ve zihnimin açılmasında etkili oluyor. O yüzden de benim için güzel oluyor" ifadelerini kullandı.