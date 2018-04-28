(Özel Haber) CP hastası Ömer’e minik arkadaşlarından büyük destek

Üsküdar’da bir ilkokulda eğitim gören serebral palsi (CP) hastası 9 yaşındaki Ömer Kurt, minik arkadaşlarından büyük destek görüyor. Okula her geldiğinde alkışlarla karşılanan Ömer, birlikte oturmak istediği arkadaşları tarafından paylaşılamıyor. Her gün yaşanan bu görüntüler, hem velileri hem de öğretmenleri mutlu ediyor.

Üsküdar’da bir ilkokulda eğitim gören serebral palsi (CP) hastası 9 yaşındaki Ömer Kurt, minik arkadaşlarından büyük destek görüyor. Okula her geldiğinde alkışlarla karşılanan Ömer, birlikte oturmak istediği arkadaşları tarafından paylaşılamıyor. Her gün yaşanan bu görüntüler, hem velileri hem de öğretmenleri mutlu ediyor.

Üsküdar Kadriye Mehmet Koparan İlköğretim Okulunda 3. sınıf öğrencisi Ömer Kurt, serebral palsi (CP) hastası olarak yaşamını sürdürüyor. Çocukluktan itibaren bu hastalıkla mücadele eden küçük Ömer, yaşadığı sıkıntılı süreçlere rağmen hem tedavisine hem de eğitim hayatına devam ediyor. Küçük Ömer’e en büyük desteği ise okul arkadaşları veriyor. Her gün annesi tarafından okula getirilen küçük Ömer’e, okuldaki minik arkadaşları büyük destek sağlıyor.

Her gün alkışlarla karşılanan Ömer, paylaşılamıyor

Okuldaki sınıfına annesi tarafından çıkarılan Ömer Kurt, daha sınıfa girer girmez alkış sesleri yükseliyor. Bir anda Ömer’in etrafını saran arkadaşları, bu sefer de Ömer ile birlikte oturmak için onu ikna etmeye çalışıyor. Ortaya çıkan bu görüntüler ise hem öğretmenleri hem de velileri çok mutlu ediyor. Engelli olan arkadaşları Ömer Kurt’a böyle moral veren ve onu yalnız bırakmayan minikler, bu yaşadıklarını her gün tekrarlıyor.

“Ben arkadaşlarımı çok seviyorum”

Her gün seçtiği bir arkadaşı ile oturan Ömer, “Arkadaşlarımla oynuyorum. Ben de onları çok seviyorum. Ben okula geldiğimde benimle otur diyorlar. Bana okuma yaptırıyorlar, matematik yaptırıyorlar” dedi.

“Anneleri çocuklarını gerçekten çok güzel yetiştirmişler”

Öğrencilerin oğluna yaptığı destekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen anne Serap Kurt ise, “Ömer serebral palsi (CP) hastası. Doğduğundan beri bu şekilde. Tedavi görüyoruz. Daha önce çok kötüydü ama şimdi durumu daha iyi ve yürüyor. Okulumuzda da aradığımız öğretmeni bulduk. Fadim hanım da Ömer ile haddinden fazla ilgilendi ve Ömer o kadar iyi yerlerde ki, özgüveni geldi. Bunun için onlara çok teşekkür ediyorum. Okulumuzda da bu ilgiyi görüyoruz. Çok mutluyuz. Çocukların annelerine, öyle güzel çocuklar yetiştirmişler ki hepsine teşekkür ediyorum. Ömer’i hiç üzmediler. Anneler çocuklarını gerçekten çok güzel yetiştirmişler. Ömer bir gün bile ayağındaki cihazlardan bile sorgulanmadı. Ömer hep mutlu ve hep onların içinde. Ömer önceden hep içine kapanıktı ama artık Ömer’de böyle bir durum söz konusu değil” dedi.

“Ömer’in gelmediği gün üzülüyorlar”

Ömer Kurt’un en büyük destekçilerinden biri olan öğretmeni Fadim Helvacılar da, “Ömer’in hiçbir öğrenciden farkı yok bizim için. Ömer gerçekten algılaması da güzel bir çocuk. Öğrenciler de çok seviyor, ben de çok seviyorum. O bizim için kaynaştırmadan öte normal öğrencim. Her şeyle biz onu çok seviyoruz. Başarması için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşları da çok destek oluyor ve gerçekten çok seviyorlar. Ömer’in gelmediği gün üzülüyorlar. Geldiği anda kapıda karşılıyorlar. Zaten Ömer gününü ayarlamıştır kiminle hangi saat nerede oturacağını. Ona göre sorarak oturuyor” diye konuştu.

“Ömer’i her gün aynı şekilde karşılıyoruz”

Ömer’i her gün alkışlarla karşılayan ve onu paylaşamayan arkadaşları ise, “Ömer’i biz çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Ömer ile satranç oynuyoruz. Beden dersinde oyunlar oynuyoruz. Ömer aslında bizden farklı değil. Ömer bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.