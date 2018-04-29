(Özel Haber) Dikmen Yaylası’na Atatürk resmi ve Türk Bayrağı çizdi

Sakarya’nın en yüksek yaylalarından biri olan Dikmen Yaylası’nın yamacına Türk Bayrağı ve Atatürk resmi çizildi.

Sakarya’nın en yüksek yaylalarından biri olan Dikmen Yaylası’nın yamacına Türk Bayrağı ve Atatürk resmi çizildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı olan 1722 metre yükseklikte bulunan ve en yüksek yaylalarından biri olan Dikmen Yaylası’nda ikamet eden Mustafa Pelin isimli bir kişi, yayladaki dağın yamacında doğal yollarla oluşan boşluğa Atatürk ve Türk Bayrağı resmi çizmek istedi. Mahallelinin de yardımlarını alan Pelin, bir haftaya yakın bir sürede dağın yamacında bulunan boşluğa Türk Bayrağı ve Atatürk resmini çizdi. Pelin’in şimdiki amacı ise kalan boşluğa Çanakkale’de sembolleşen ‘Dur Yolcu’ resmini çizdirmek.

“’Dur Yolcu’daki askeri de çizeceğiz”

Mustafa Pelin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarla yaylada çalışırken buradaki boşluğu biliyorduk. Kendi aramızda konuşurken burayı değerlendirelim dedik. Aramızda konuşularak fikir aldık birbirimizden. Buraya Türk Bayrağı yapalım dedik. Hendek’ten esnaf arkadaşlara söyledik. Bize boya yardımında bulundular. Boyayı onlar verdi biz işçiliği yaptık. Çanakkale’de ‘Dur Yolcu’ yazısının yanında bulunan askerin resmini de çizeceğiz buraya. O resmi de çizdikten sonra burayı tamamlayacağız. Sakarya’nın en yüksek yeri burası. Yayla şenlikleri oluyor ve onun dışında başka yerlerden buraya çok ziyaretçi geliyor. Buraya gelen ziyaretçiler bunu resmi gördükten sonra çok güzel olduğunu söylüyorlar” dedi.