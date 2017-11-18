(Özel haber) Dilencinin ceplerinden binlerce madeni para çıktı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, semt pazarında dilenen dilencinin üzerinden 2 bin 237 lira nakit para çıktı. Zabıta ekipleri, çoğunluğu madeni olan paraları saymakta zorluk çekti.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey semt pazarında dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen vatandaşlar zabıtayı aradı. Bölgeye giden zabıta ekipleri, dilenen 30 yaşındaki Himmet M.’yi belediye zabıta amirliğine götürdü. Burada yapılan üst aramasında şahsın üzerinde ayrı poşetler içinde binlerce bozuk para çıktı. Ceketinin ve pantolonunun iç bölümlerinde yapılan detaylı aramada bütün paraları ortaya çıkan şahıs, madeni paraları gün içinde ilçede topladığını belirtti. Şahsın üzerinden çıkan paraları 5 zabıta titizlikle sayarken, toplam 2 bin 237 lira olduğu belirlendi.



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Üzerinde çıkan paraların bir kısmını dilenerek topladığını dile getiren Himmet M. çobanlık yaptığını söyledi. Himmet M., "Demir paraları bugün Dursunbey’de kendim topladım. Kağıt paralar kendimin. Bir daha gelmem. Kayseriliyim ama Afyon’da çalışıyorum. Başka illerde hiç dilenmiyorum" dedi. Üzerindeki paralara tutanakla el konulan Himmet M.’a Kabahatler Kanunu’na göre "dilencilik yapmak" suçundan 109 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.