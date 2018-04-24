(özel haber) Dünyanın merkezi tepeden izlenecek

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılacak seyir terası ile Saat Kulesini ziyaret edevek vatandaşlar, ilçe manzarasını rahatlıkla izleyebilecek.

1899 yılında yapılan Saat Kulesi, Sivrihisar’ın simgeleri arasında yer alıyor. Bu alanın canlandırılması için Sivrihisar Belediyesi çalışmalara başlarken, seyir terasının zemin etüdü yapıldı. Demir merdivenler ile Saat Kulesi’ne ulaşacak olan vatandaşlar, ardından kulenin önünde yer alan seyir terasında manzaraya karşı keyifli vakit geçirebilecek.

"Sonradan yapma ya da takma hiçbir parçası yok"

Saat Kulesi’nin 20 yıldır bakımını yapan 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Gürkan, kulenin ilçe bakımından önemine değindi. Geçmişte yaşanan kötü hadiselerin ardından artık Saat Kulesi’ne sahip çıkıldığını belirten Gürkan, "20 yıldır ben buranın bakımını yapıyorum. Şu anda da devam ediyorum ve elimizden geldiği kadar korumaya ve ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. 20 yıl önce mesleğim bu değildi ama benden önceki saat bakımını yapan Süleyman Özenç ustam vardı. Ben zaten bu görevi kendisinden devraldım. Kendisi hastalanınca, ‘Hasan ben bu işe bakamayacağım, bunu sana detayları ile öğreteyim ve seni yetiştireyim. Bu herkese teslim edilecek bir makine de değil’ dedi. ‘Ben seni uygun görüyorum’ dedi, ben de ’peki’ dedim. O günden bugüne kadar 20 yıl geçti ve şu anda sorumlusu da, ustası da benim. 1899 yılında Sivrihisar Kaymakamı Mahmut Bey tarafından inşa ettirilip, yaptırılmış. O günden bugüne kadar bu haline getirildi. 2005 ve 2006 yıllarında restoresi oldu. 2006 yılında biz bunun çanını emniyetin ve belediyenin tedbirsizliği dolayısıyla çaldırdık. 1 yıl sonrasında Afyon’un bir köyünde bulduk. Şu anda her şeyi orjinaldir. Yani sonradan yapma ya da takma hiçbir parçası yok" dedi.

"Yeni merdiven çözüm olacak"

Çevre düzenlemesinin ve seyir terasının ilçeye yapacağı olumlu katkıları aktaran Gürkan, "Çevre bakımına şu anda başlandı. Buranın en büyük sorunu gelen turistlerin kuleye inip çıkmalarıydı. Şu anda görüldüğü gibi inşaatına başlandı ve inşallah devamı da gelecek. Buraya çıkış için eski belediye başkanı Yaşar Yurttaş tarafından yapıldı ama yarım bırakıldı. Sonradan da yapımı tamamlanmadı. Şimdi kilise tarafından demir merdivenler ile çıkış yapılacak. Ben, Yurttaş zamanında yapılan merdivenler tarafından da bir çıkışın yapılmasını özellikle istiyorum. Kendim ayrıca çarşıda esnafım. Çıkış yolunu soran çok oluyor. Gönderdiğimiz zaman yolunu bulamıyorlar. Yeni merdiven buna bir çözüm olacak. Tek sıkıntımız şu anda bu, başka bir sıkıntımız yok" diye konuştu.