(Özel Haber) Gaziantep Hayvanat Bahçesi rekorları alt üst ediyor

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi her yıl farklı rekorlar kırıyor. Bu yılın ilk altı ayında 1 milyon 780 bin kişinin...

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi her yıl farklı rekorlar kırıyor. Bu yılın ilk altı ayında 1 milyon 780 bin kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinin safari parkı önünde uzun kuyruklar oluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Burç Ormanı Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Projesi’ kapsamında bin dönüm arazi üzerine kurulan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde toplamda 325 türden 7 bin 100 hayvan barınıyor. 1998 yılında yapımına başlanan ve 2001 yılında hizmete açılan hayvanat bahçesinde toplamda ise 23 kilometrelik yaya ve araçla gezi alanı yer alıyor.

Yüz ölçümü ve barındığı türler açısından Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci dünyanın ise dördüncü hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, barındırdığı yırtıcı türlerden kafes hayvanlarına Amerika, Afrika ve Asya gibi çeşitli ülke ve kıtalarda bulunan endemik türlere kadar binlerce hayvan barındırıyor.

6 ayda 1 milyon 780 bin ziyaretçi

Hafta içi her gün yaklaşık 4 bin ile 4 bin 500 kişinin gezdiği hayvanat bahçesinde hafta sonlarında ise bu sayı günlük 17 - 18 bine çıkıyor. 2017 yılında 3 buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde bu yılın ilk 6 ayında ise sayı 1 milyon 780 bin kişiye ulaştı. Ziyaretçi sayısı ile ilgili rekorları alt üst eden hayvanat bahçesinde ziyaretçiler binlerce hayvan türünü bir arada görmenin yanı sıra doğa ile iç içe bir ortamda vakit geçirebilmenin keyfini sürüyor.

Safari park kuyruğu

Hayvanat bahçesinde sıra dışı olarak nitelendirilen safari park gezisi de sunuluyor. Ziyaretçilere özel otobüslerde yaklaşık 4 kilometrelik gezi alanında 200 türden yaklaşık 2 bin hayvanı doğal ortamlarda görme imkanı sunuluyor. Hayvanat bahçesine gelenler safari parka girebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. 3 otobüs ile verilen tur hizmetinde sıra dışı bir gezi yapan ziyaretçiler geyik ve karacalardan manda ve develere, kanatlı türlerden cins atlara kadar toplam 2 bin hayvanı yakından görebiliyor.

Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "350 dönüm üzerine kurulu safari parkımız bulunuyor. İnsanların yoğun ilgisini görüyor. İnsanların Afrika’ya gitmelerine gerek yok. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde ilk olan safari parkı görebilirler. 200 türü bir arada serbest bir şekilde yaşayan hayvanları görebilirler. Bu kuyrukta bekleyen insanlar, otobüslerle alınıp parkta tur attırılıyor. İnsanlar önlerine gelen hayvanları görebiliyor" dedi.

Afrika ülkelerinden ilgi

Türkiye ve dünya turizminin tur listesinde yer alan hayvanat bahçesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere tüm ülkeden ve dünyanın bir çok ülkesinden de ziyaretçilerine doğa ve hayvanlarla iç içe zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Suriye, Almanya, Hollanda, ABD gibi ülkelerin yanı sıra Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçiler de hayvanat bahçesini geziyor. Togo Kamerun, Nijerya, Kenya gibi Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçiler hayvanat bahçesine büyük ilgi gösteriyor.

Togolu öğrenci Mauna Yauvu, yaklaşık 9 saat süren yolculuk ile kendisini ziyarete gelen annesini ve Nijerya, Kenya, Kamerun gibi ülkelerden gelen arkadaşlarını hayvanat bahçesine getirdiğini belirterek, "Balıklar, hipopotam ve zürafa dikkatimizi çekti. Yeşillik iyi, temiz. Buradaki bazı hayvanları ormanda bile bulamazsınız. Togo’nun kilometre olarak uzaklığını hatırlamıyorum. Uçakla aktarmasız 9 saat sürüyor" dedi.

Çevre illerden gelenler de hayvanat bahçesini çok beğendiklerini belirterek, tekrar tekrar gelmek istediklerini ifade etti.

23 Nisan’da 56 bin kişi ziyaret etmişti

23 Nisan’da çocuklara ücretsiz hizmet veren hayvanat bahçesini gün boyu 56 bin 500 kişi ziyaret etmişti. Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 23 Nisan’daki ziyaretçi sayısıyla kırılması güç bir rekora imza atmıştı. Hayvanat bahçesini 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ise toplam 46 bin 500 kişi gezmişti.