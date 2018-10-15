(özel haber) Gerçek kahramanların azmi yangın oranını düşürdü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri azmi ve kararlı mücadelesiyle takdir toplamaya devam ediyor. 7 gün 24 saat kentte oluşabilecek yangın, kaza ve doğal afetlere karşı hazır bekleyen itfaiye ekipleri, gerçekleştirdikleri eğitimler sonuç vererek bu yıl yangınlarda önceki yıla göre yüzde 40 düşüş meydana getirdi.

2018 yılı yangın, kaza ve kurtarma gibi istatistikleri bildiren İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Peker, 2017 yılına göre çıkan yangınlarda yaklaşık yüzde 40 gibi bir azalma meydana geldiğini söyledi. Peker, “2017 yılında toplamda bizim bin 658 yangınımız olmuş. 2018 yılının ilk 9 ayında ise bu 967 olarak gerçekleştirilmiş. 2017 ile 2018 yıllarını değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak yüzde 40’a varan bir azalma var. Toplam olan yangınlarda azalma var. Yaz aylarını dikkate aldığımızda, 2017 yılında 831 yangın oluşmuş 4 ayda. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında. Bu yangınların 2018 yılını değerlendirdiğimizde, 734 yangın meydana gelmiş. Bu da şu anlama geliyor, yüzde 13’e yakın bir oranda yaz aylarında çıkan yangınlarda azalma söz konusu. Bir de genel değerlendirme yaptığımız zaman bizim toplam yangınların içerisinde yaz aylarında toplam çıkan yangınların oranı, yüzde 50’ye yakın. Yani yangınların yarısı Haziran, Temmuz Ağustos ve Eylül aylarında çıkıyor. Sıcakların yoğun olduğu aylarda çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“2017’de 586 söz konusu iken, 2018’de 491 kurtarma olmuş”

Daire Başkanı Peker, yapılan kurtarma operasyonlarında yüzde 20’lik bir artış olduğunu belirterek, “Kurtarma olaylarında da bir değerlendirme yapacak olursak, birliyorsunuz bizim başlıca faaliyetlerimiz arasında arama kurtarma faaliyetleri söz konusu. Su altında, su üstünde, trafik kazalarında, asansörde kalanlar veya çeşitli hayvan kurtarmaları. Bu kurtarmalarda yüzde 20’ye yakın bir artış var. 2017’de 586 söz konusu iken, 2018’de 491 kurtarma olmuş ama 2017’in ilk 9 ayında 408 adet kurtarma olmuş. Bu da şunu gösteriyor, demek ki bizim kurtarma olaylarında bir miktar atış var 2018’in ilk 9 ayına göre” şeklinde konuştu.

“En fazla yangın oranı anız, ot, çöp yangınları”

2017 yılının ilk 9 ayında 968 yangın meydana geldiğini, 2018 yılının ilk 9 ayında ise bu yangınların 628 olarak gerçekleştiğini belirten Peker, “Çıkan yangınları çeşitlerine göre dağıttığımızda en fazla yangın oranı anız, ot, çöp yangınları maalesef fazla miktarda. 2017 yılının ilk 9 ayında 968 yangın meydana gelirken, bu 2018 yılının ilk 9 ayında ise 628 olarak gerçekleşmiş. Bu da yine değerlendirildiğinde yaklaşık olarak yüzde 30’luk bir düşme söz konusu yani bu güzel bir oran. Temennimiz bunu daha da aşağı çekmektir. Ot, çöp ve anız yangınları bizim toplam yangınların içerisinde yaklaşık yüzde 55 bir seviyede bulunmaktadır bu da gerçekten büyük bir oran. Bu oranı aşağı çekebilmek için daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun içinde bir defa anız yakmayacağız kesinlikle. Riskli dönemlerde asla ateş yakmayacağız, kesinlikle sigara atmayacağız. Elimizde buluna bir camın gelişigüzel sağa sola atılmasını engelleyeceğiz. Çünkü mercek görevi görüyor. Eğer bunlara dikkat ederek bu oranı bayağı aşağı çekebiliriz diye düşünüyorum” diye belirtti.

“Yılda yaklaşık 20 bin kişiye eğitim vererek toplumun bilinçlenmesi için çaba sarf ediyoruz”

Ayrıca Peker, insanların bilinçlenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “Ev yangınları açısından değerlendirdiğimizde, 2017’ye göre 2018 yılında yüzde 11’lik bir düşüş var ve bu sevindirici bir olay. Bu oranların daha da aşağı çekilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Eğitim faaliyetlerine önem veriyoruz. Yılda yaklaşık 20 bin kişiye eğitim vererek toplumun bilinçlenmesi için bir çaba sarf ediyoruz. Bu eğitim faaliyetlerini de daha da arttırma yönünde çalışmalarımız var” ifadelerine yer verdi.

“İnşallah kazasız belasız bu kış dönemini geçiririz”

Öte yandan Daire Başkanı Ergün Peker, insanların kış aylarında meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, “Vurgulamak istediğim bir husus daha var, önümüz kış ve kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmeleri fazla oluyor. Bunlarla karşı karşıya kalmamak için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi mutlaka bacalarımızın temiz olmasına dikkat etmemiz lazım. Bacalarımızın iyi bir çekim yaptığından emin olmalıyız. Asla yatma saatlerinde sobaya kömür atmamalıyız. Atmış olsak dahi kömürün kesin yandığından emin olmalıyız. Bu konulara çok dikkat etmekte fayda var. İnşallah kazasız belasız bu kış dönemini geçiririz” dedi.