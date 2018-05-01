(Özel Haber) Görmese de 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan görme engelli Süleyman Arslanpay’a beraber alana geldikleri arkadaşları kutlamaları anlattı. Kutlama boyunca görme engelli arkadaşlarının yanından bir an olsun ayrılmayan gençler, takdir toplayan dostluk örneği sergiledi.

Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşku içinde geçti. Kutlamaların yapıldığı Sıhhiye Meydanı’na geçen insanlar burada halaylar çekip şarkılar söyleyerek eğlenceli anlar yaşadı. 1 Mayıs kutlamaları için meydana iki arkadaşıyla gelen görme engelli Süleyman Arslanpay da bu coşkuya ortak oldu. Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Arslanpay, aynı fakülteden arkadaşları eşliğinde yürüyüş kortejine girerek Sıhhiye Meydanı’na giriş yaptı. Bu sırada arkadaşları da kendisine, çevresinde olup biteni anlattı. Daha sonra alana gelen görme engelli Süleyman Arslanpay’a, arkadaşları Can ve Haydar burada da sahneyi, katılımcı grupları ve benzeri birçok şeyi sesli olarak betimledi. 1 Mayıs ruhunu en az diğer katılımcılar kadar coşkuyla yaşayan görme engelli genç, arkadaşlarının da desteğiyle güzel bir gün geçirdi.

“Arkadaşlarım alanın betimlemesini, halay çekenleri ve kişileri anlatıyorlar”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan 21 yaşındaki görme engelli Süleyman Arslanpay, emekçilere destek olmak için alanda olduğunu söyleyerek, “Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuyorum. 1 Mayıs’a da işçi ve emekçilere destek olmak için katıldım. Arkadaşlarım bana yardım ediyorlar. Alanın betimlemesini yapıyorlar. Alanda halay çekenleri ve kişileri anlatıyorlar. Yoğun ve coşkulu bir katılım var. Benim için de güzel geçiyor. Buradan tüm emekçilerin ve işçilerin 1 Mayıs Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Sadece görmek değil, yaşayabildiğin kadar içinde yer almaktır”

Kutlamayı görme engelli arkadaşına anlatan Arslanpay’ın Tarih Bölümünden arkadaşı Can Selman ise "Süleyman arkadaşım görme engelli bir birey. 1 Mayıs duygusu şöyle bir şey; sadece görmek değil, yaşayabildiğin kadar içinde yer almaktır. Arkadaşım bugün görme engelli olabilir ama hepimizle aynı duyguları paylaşıyor. 1 Mayıs’ın coşkusunu hep birlikte yaşayarak, sesimizi duyurmaya geldik. Süleyman arkadaşıma; alana kimin geldiğini, neler olduğunu, konuşmacıların kim olduğunu betimleyebildiğim kadar anlatmaya çalıştım. İşçi ve emekçilerin bayramını kutlamaktan ziyade ‘Daha özgür ve eşit bir ülkede nice bayramlara’ demek istiyorum” diye belirtti.