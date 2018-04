(Özel haber) Hayaline doğru dualarla pedal çevirdi

Manisalı bisikletçi, İranlı bir bisikletçinin Mevlana’ya yaptığı 2 bin 500 kilometrelik yolculuğundan etkilenerek Yunus Emre’den Mevlana’ya gönül köprüsü kurmak için ‘İki Teker Bir Er’ sloganıyla Manisa’dan dualarla Konya’ya uğurlandı.

Manisa’da 56 yaşındaki bisiklet sporcusu Mehmet Erdoğan, ‘İki Teker Bir Er’ sloganıyla bir yıldır Yunus Emre’den Mevlana’ya gönül köprüsü kurma hayaline doğru pedal çevirdi. Mehmet Erdoğan’ın yaklaşık 535 kilometrelik ve 6 gün sürecek olan yolculuğu öncesi Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde uğurlama töreni yapıldı. Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından yaptırılan duanın ardından açıklama yapan Erdoğan, "Önce hayal ettim, daha doğrusu İranlı bir bisikletlinin Şemsi Tebrizi’ye, Mevlana’ya 2 bin 500 kilometrelik yolculuğundan etkilendim. Önce hayal ettim sonra zihnimde yaşadım. Zihnimde yaşadıktan sonra Rabbim bedenen de o gücü kuvveti verdi, hazırlandım ve bir senedir bu hayalle yaşıyorum. Şuanda buna başlamanın mutluluğu ve hazzını çok büyük bir şekilde hissediyorum. Sevenlerimin, dostlarımın beraber uğurlamaya gelmeleri bana destek ve güç kattı. Onların dualarına ihtiyacım var. My Tur benim turum ama Mevlana’dan Yunus’a, Anadolu’ya can veren erler, burada Anadolu’ya can veren erlerden, gönül sultanlarından bu topraklar için şehadet şerbetini içmiş tüm erlerimize, şehitlerimize bu tutumu sağ salim ithaf etmek istiyorum. Rabbim inşallah başladığım yolda beni muzaffer ve muvaffak eyler. Sefer bizden galibiyet Allah’tan" diyerek dua etti.

Yol güzergahı

Yaklaşık 6 gün sürecek olan ve Berat Kandili’nde Konya’da tamamlanmasını beklediği bisiklet yolculuğu hakkında da bilgi veren Erdoğan şunları söyledi:

"Allah nasip ederse 30 Nisan’da Berat Kandili’nde Konya’da olmayı arzu ediyorum. Yaklaşık 60-80 kilometre arası bir hedefim var. Ama yola çıkanın durumu belli olmaz. Tek turlarda 120-130 kilometreye kadar yapabiliyorum ama uzun soluklu bir maraton olduğu için kendi vücudumu tanıyorum. 60-80 kilometre arası diye hesaplıyorum. Yaklaşık olarak 535 kilometre girdi çıktılarımla beraber. Buradan ilk durağım Salihli olacak. Salihli’den sonra Emre köyü, Tabduk Emre, Yunus Emre. Yunus Emre’den çıktıktan sonra Uşak’ta Kabaklar köyünde Yiğitbaş Veli Hazretleri’nin hocası Ahmet Semerkandi ve Alaaddin Uşaki Hazretleri olacak. Sonra oradan Akşehir’de Nasrettin Hoca ve Konya olacak diye hedefliyorum. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olur inşallah."

Erdoğan konuşmasının ardından Manisalı bisikletçiler tarafından Manisa çıkışına kadar uğurlanırken kazasız belasız gitmesi için de arkasından su döküldü.