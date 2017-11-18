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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:36

(Özel Haber) Kafasını pencereye sıkıştıran kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Bilecik’te pencereye kafasını sıkıştıran kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.Olay, İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerindeki 6 katlı İnan Apartmanının 4’üncü katında meydana geldi. İsimi öğrenilemeyen vatandaş, evinin ışıkları...

(Özel Haber) Kafasını pencereye sıkıştıran kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Bilecik’te pencereye kafasını sıkıştıran kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerindeki 6 katlı İnan Apartmanının 4’üncü katında meydana geldi. İsimi öğrenilemeyen vatandaş, evinin ışıkları ve bir odanın camının üstten açarak evren ayrıldı. Evde beslediği kedi yukarıdan yarım açık olan camın arasına girerek kafasını sıkıştırdı. Karşı apartmanda hava almak için balkona çıkan bir vatandaş, acı acı miyavlayan kafası cama sıkışan kediyi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtararak, camın kenarından evin içine geri girmesini sağladı. Kediyi kurtaran itfaiye eri açık olan camı kapatmayı da unutmadı.

"Geldiler kurtardılar, sağ olsunlar, var olsunlar"

Kediyi sıkıştığı yerde görerek iftariye haber veren Ferit Dilek, hava almak için balkona çıktığını söyleyerek, "Karşıki bloktan kedinin iki cam arasına sıkıştığını gördüm. İtfaiyeci arkadaşlara haber verdik. Geldiler kurtardılar. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Kediyi kurtaran itfaiye eri ise; "Hayvancağız sıkışmış. Sağ olsun duyarlı vatandaşlar da haber verdiler. Geldik sağ salim kurtardık. Dönüyoruz merkeze. Tabi hayvan içeri girdi. Hayvan çünkü sahipli. Başını sıkıştırmış. Olur, böyle şeyler geldik, kurtardık gidiyoruz" dedi.

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