(Özel Haber) ‘Kanal Edirne’de sona gelindi

Kanal Edirne projesinde sona gelindi. 46 milyon liraya mal olan projenin yüzde 99’luk bölümü tamamlandı. Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi’nde yapımı devam eden bağlantı köprüsü de ay sonunda araç trafiğine açılıyor.Edirne’de,...

Kanal Edirne projesinde sona gelindi. 46 milyon liraya mal olan projenin yüzde 99’luk bölümü tamamlandı. Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi’nde yapımı devam eden bağlantı köprüsü de ay sonunda araç trafiğine açılıyor.

Edirne’de, Yunanistan ile sınır hattını oluşturan ve hemen hemen her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri’nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan 7 bin 800 metrelik ‘Kanal Edirne Projesi’nin yüzde 99’u tamamlandı.

“5’inci köprü de ay sonunda araç trafiğine açılıyor”

2015’in Kasım ayında 46 milyon lira bütçeyle yapımına başlanan 7 bin 800 metrelik ‘Kanal Edirne’ projesinin 7 bin 600 metrelik bölümü Haziran 2018 itibarıyla tamamlandı. Kanal üzerinde yapımı tamamlanan 4 bağlantı köprüsünün beşincisi ve Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi’nin ana arterini sağlayacak olan köprünün de Temmuz ayı sonunda araç trafiğine açılması ön görülüyor.

“Meriç Nehri by-pass edildi”

Meriç Nehri by-pass edilerek yapılan kanalla 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan nehir, 2 bin 500 seviyesine de çıksa taşkın olmayacak. ‘Kanal Edirne’ projesiyle birlikte yürütülen, ‘Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı’ ile yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre ileride Meriç Nehri’ne bağlanacak. Tahliye kanalının tamamlanmasıyla yaklaşık bin metreküp/saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişliği 50 metre, derinliği de 4.5 metre olacak.

“Dev proje 3 yılda tamamlandı”

Edirne’de 2015 kışında kentte yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan sel ve su taşkınlarında, Meriç ve Tunca Nehri’nin debileri rekor seviyelere yükselmiş, Yunanistan ile Türkiye’yi karayolu ile birbirine bağlayan Lozan Caddesi ve binlerce dönüm tarım arazisi günlerce su altında kalmıştı. 11 Ağustos 2015’te, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla projenin yapımına başlanmıştı.

“Proje çalışmalarımız yüzde 99 seviyelerine ulaştı”

Projenin yüklenici firma yetkilisi Abdullah Ülgen de, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı inşaatı işinde, Meriç Nehri ana kanalında fore kazık ve tahkimat imalatları bitirilmiş olup, Kanal Edirne üzerine inşa edilen 5 adet köprünün 4 adedi yüzde 100 seviyesinde, son Yunanistan Edirne bağlantısı yapacak olan köprüde ise çalışmalar yüzde 99 seviyesindedir. Bu ay içerisinde taşıt trafiğine açmayı ön görüyoruz” dedi.