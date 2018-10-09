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09 Ekim 2018 Salı 09:59

(Özel haber) Kaza haberlerinden etkilendi, otomatik devreye giren fren sistemi geliştirdi

KAYSERİ (İHA) – Fırat Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü öğrencisi İlhan Bektaş, kaza haberlerinden etkilenerek, ‘Kaza temenni edilerek değil, tedbir alınarak önlenir’ sloganıyla mevcut fren sisteminde arıza oluşması sonucu...

(Özel haber) Kaza haberlerinden etkilendi, otomatik devreye giren fren sistemi geliştirdi
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KAYSERİ (İHA) – Fırat Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü öğrencisi İlhan Bektaş, kaza haberlerinden etkilenerek, ‘Kaza temenni edilerek değil, tedbir alınarak önlenir’ sloganıyla mevcut fren sisteminde arıza oluşması sonucu otomatik devreye giren elektrikli fren sistemi geliştirdi.

Televizyonlarda sık sık ölümlü kazaların haberlerini izleyen Fırat Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi İlhan Bektaş, kazalarda ölüm oranını azaltmak ve bunun üzerine bir proje geliştirmek istedi. Geliştirdiği yazılım ile özellikle kamyonlarda fren sisteminde arıza oluşması sonucu otomatik devreye giren elektrikli fren sistemi geliştiren Bektaş, bu sayede kazalarda ölüm oranını azaltmak için uğraşıyor.

Geliştirdiği proje hakkında bilgiler veren İlhan Bektaş, “Projemiz trafik kazalarından esinlenerek meydana gelmiş bir projedir. Biz araç fren boşalmalarını baz aldık. Freni boşalan kamyon 3 aracı biçti 3 ölü 5 yaralı gibi haberlerde de sürekli görüyoruz. Bizde bu konu hakkında ne yapabiliriz diye düşündük. TÜİK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerini taradık ve senede 1 milyon 300 bin trafik kazasının meydana geldiğini öğrendik. Meydana gelen kazalarda araca bağlı kusurlar içerisinde fren kusurunun yüzde 24 gibi bir yer teşkil etmesi bizi bu projeyi yapmaya itti” dedi.

Sistemin sadece hidrolik fren sistemli araçlara uygulanabildiğini kaydeden Bektaş, “Projemiz hidrolik fren sistemli araçlara uygulanabiliyor. Şoför yolda normal giderken frene basmadan hidrolik fren sisteminin boşalıp boşalmadığını bilemiyor. Dolayısıyla kazalar meydana geliyor. Biz de bu hattı inceleyelim ve bir sorun olduğunda şoförü uyaralım ve hız yapmasını engelleyelim istedik. Ayrıca geliştirdiğimiz bir otomasyonla şoföre gerek duymadan aracımızı durdursun diye düşündük. Bu şekilde de maddi, manevi ve ölümlü kazaların önüne geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
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