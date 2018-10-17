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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:22

(Özel Haber) Kızılay’dan "Oyuncağım Oyuncağın Olsun" projesi

Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi ile Genç Kızılay Balıkesir üyesi gençler, "Oyuncağım Oyuncağın Olsun’’ projesini hayata geçirdi.Genç Kızılay Balıkesir üyesi gençler, örnek sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek,...

(Özel Haber) Kızılay'dan 'Oyuncağım Oyuncağın Olsun' projesi
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Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi ile Genç Kızılay Balıkesir üyesi gençler, "Oyuncağım Oyuncağın Olsun’’ projesini hayata geçirdi.

Genç Kızılay Balıkesir üyesi gençler, örnek sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ’Oyuncağım Oyuncağın Olsun’ projesi kapsamında aileler ve çocukları, oyuncaklarını Altıeylül Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi’ne getirerek yardımlaşma ve paylaşma duygusunu hem yaşayabilecek hem de yaşatabilecek.

Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi Genç Kızılay Başkanı Burhan Alkan "Bu projeyi Balıkesir Kızılay Şubesi ve Genç Kızılaycı arkadaşlarımızla birlikte çalıştığı çok güzel bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Evimde çok fazla oyuncağım var diyen vatandaşlardan çok sayıda teklif aldık. ’Biz oyuncağımızı paylaşmak istiyoruz, bize köprü olur musunuz?’ diyorlar. Halkımızdan böyle ihtiyacın olduğuna dair bilgi aldık. Bununla biz de Oyuncağım Oyuncağın Olsun projesini hayata geçirdik. Evinde çok fazla oyuncağı olan veya oyuncağı ile oynamayan çocuklar ve paylaşmak isteyen aileler oyuncaklarını Balıkesir Türk Kızılayı şubemize getirerek, bize emanet edebilirler. Biz de bu oyuncakları alıp kırsal mahallerde yaşayan çocuklarımıza oyuncağı olmayan veya oyuncağı az olan çocuklara paylaşmayı hedeflediğimiz projemizi hayata geçireceğiz. Balıkesir’de yaşayan vatandaşlarımızdan bu projeye destek vermelerinin rica ediyoruz. Çünkü evinde oyuncağı olup da paylaşmak isteyen çok sayıda vatandaşımız var" şeklinde konuştu.

Alkan, "Bu projeye başlarken bizler de Balıkesir Şubesi ve Genç Kızılaycılar olarak 30-40 tane oyuncak olarak bu projeyi başlattık. Biz bu projeye kendi birimlerimizden başladık. İnşallah tüm Balıkesirlilerin katılacağına inanıyoruz" dedi.
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