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27 Nisan 2018 Cuma 10:13

(özel haber) Liseli gençlerden örnek davranış

Kayseri’de iki lise öğrencisi, 23 Nisan’da bir bankanın ATM’sinin para çıkış bölümünde buldukları 2 bin 250 TL’yi sahibinin bulunması için tutanak karşılığında bankaya teslim etti.Kayseri’de 23 Nisan tarihinde bir bankanın ATM’sinin...

(özel haber) Liseli gençlerden örnek davranış
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Kayseri’de iki lise öğrencisi, 23 Nisan’da bir bankanın ATM’sinin para çıkış bölümünde buldukları 2 bin 250 TL’yi sahibinin bulunması için tutanak karşılığında bankaya teslim etti.

Kayseri’de 23 Nisan tarihinde bir bankanın ATM’sinin para çıkış bölümünde 2 bin 250 TL bulan Talas Atatürk Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri Oktay Karakaya ve Furkan Kuval, buldukları parayı sahibine teslim edilmesi için banka görevlilerine tutanak karşılığında teslim etti.

Parayı bulan öğrencilerden Furkan Kuval, "23 Nisan tarihinde akşam saat 17.40 civarında gezerken bir bankamatiğin ağzında para olduğunu gördük. Etrafa baktık kimse yoktu. Parayı sayarak aldık bir süre paranın sahibini bekledik ama gelmedi. Parayı bankaya teslim edecektik ama banka kapalıydı. Ertesi günlerde de bizim stajımız vardı. Staj yaptığımız yerlerden izin alamadık. Bu gün kısmetse parayı sahibine vermek için bankaya teslim edeceğiz" diye konuştu.

Lise öğrencisi Oktay Karakaya ise, "Akşam dolaşırken bankanın ATM cihazında parayı bulduk. Sahibine baktık bulamadık. Bankanın kapısını açmaya çalıştık ama kimse yoktu. Staj yaptığımız yerlerden izin alarak bu gün parayı teslim edeceğiz" dedi.

Parayı bulan öğrencilerden Furkan Kuval’ın babası Adem Kuval, "Oğlum bana para bulduklarını söylediğinde, bir emeklinin veya ihtiyacı olan birinindir parayı teslim edelim dedim. İkisi de temiz ve başarılı öğrenciler, bu gösterdikleri duyarlılıktan dolayı ikisine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, baba Adem Kuval ile birlikte bankaya giderek buldukları 2 bin 250 TL’yi tutanak karşılığında sahibine verilmesi için teslim etti.
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