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19 Kasım 2017 Pazar 09:58

(Özel Haber) Minik hastasını oyun oynayarak mutlu etti

Bursa’da görev yapan çocuk doktoru, odasına serumla giren doğuştan görme engelli çocuğu onunla birlikte oynayarak motive etti.

(Özel Haber) Minik hastasını oyun oynayarak mutlu etti
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Bursa’da görev yapan çocuk doktoru, odasına serumla giren doğuştan görme engelli çocuğu onunla birlikte oynayarak motive etti.

İki gözü doğuştan âmâ olarak dünyaya gelen 8 yaşındaki Ece Duru Taşkın, 12 saatte bir kullandığı ilaçlarını 2 saat arayla yanlışlıkla alınca zehirlenme şüphesiyle annesi tarafından hastaneye götürüldü. Sabah saat 06.00’da Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne gelen küçük Ece’ye müdahale edildi. Burada müşahede altında tutulan ve serum verilen görme engelli çocuk, hastane koridorlarında gezerken, acilde görevli Dr. Turgay Gökçayoğlu’nun odasından gelen müzik sesini duydu. Oynamak istediğini söyleyen Ece’ye annesi, "Hastanede oynanmaz kızım" diye engel oldu. Anneyle çocuğun sohbetine şahit olan doktor, kolunda serum olan doğuştan görme engelli çocuğu odasına çağırarak onunla oynamaya başladı.

Çocuk ve doktor kendilerini müziğin ritmine kaptırarak dakikalarca oynadı. Çocukla doktorun bu hallerini videoya çeken hastane personeli, bu videoyu internette paylaştı. Video internette çok beğenilip binlerce kez tıklandı.

İyileştikten sonra Gökçayoğlu ile buluşan Ece Duru Taşkın’ın doktorla sohbeti dinleyenleri güldürdü. O akşam acilde nöbetçi doktor olduğunu söyleyen Çocuk Hastalıkları Mütehassısı Dr. Turgay Gökçayoğlu, "Hastalara bakarken telefonumda müzik açıktı. Kapının önünde Ece’nin annesiyle sohbetine kulak misafiri oldum. Çocuğu odama çağırıp motive etmek için onunla beraber oynadım. Bunu çalışanlar videoya çekerek internette paylaşmış, bu görüntü çok beğenilmiş" dedi.

Ece Duru Taşkın ise, "12 saatte kullandığım ilacımı dalgınlıkla 2 saatte bir aldım. Annem beni zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Kolumda serumla gezerken müzik sesi duydum ve oynamak istediğimi anneme söyledim. Annem olmaz dedi, doktor amca beni odasına çağırarak benimle oynadı. Çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Ece’nin annesi Aysun Taşkın, "Kızım âmâ olarak dünyaya geldi. Gözleri doğuştan görmüyor. İlaçtan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdık. Hastanede gezerken kızım müzik sesi duydu ve oynamak istediğini söyledi. Ben de ’Hastanede olmaz’ dedim. Doktor bey bizi odasına çağırıp kızımla oynadı" diye konuştu.

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