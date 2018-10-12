GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 09:14

(Özel Haber) Öldü diye bırakılan Libyalı asker Bursa’da ayaklandı

Libya’da yaşanan savaşta boynundan ve omuriliğinden aldığı kurşunla öldü diye bırakılan asker Bursa’da sağlığına kavuştu.Libyalı asker 25 yaşındaki Salih Mufth İbrahim İsa, girdiği çatışmada boynundan ve omuriliğinden vuruldu....

(Özel Haber) Öldü diye bırakılan Libyalı asker Bursa'da ayaklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Libya’da yaşanan savaşta boynundan ve omuriliğinden aldığı kurşunla öldü diye bırakılan asker Bursa’da sağlığına kavuştu.

Libyalı asker 25 yaşındaki Salih Mufth İbrahim İsa, girdiği çatışmada boynundan ve omuriliğinden vuruldu. Öldü diye bırakılan Saleh, çevredekiler tarafından yaşadığı fark edilince hastaneye kaldırıldı. 50 gün yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veren İsa, kendine geldiğinde ise ne yürüyebiliyordu, ne de ellerini kullanabiliyordu. Ailesi tarafından Türkiye’ye getirilen İsa, Bursa’da yürümeye ve ellerini kullanmaya başladı. Tedavisinin her geçen gün iyiye gittiğini belirten Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, “Salih İsa, Libya’daki savaş esnasında beyninden ve omuriliğinden yaralanınca öldü sanılmış. Daha sonra çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmış. 50 günlük yoğun bakım sürecinin ardından ellerini, kollarını ve bacaklarını kullanamadığı fark ediliyor. Hasta yakınlarının araştırmaları sonrası Bursa’daki kliniğimizde getirildi. Bizde yaklaşık 1,5 aydır yoğun rehabilitasyon programı uyguluyoruz. Robotik rehabilitasyon ve fizyoterapistler eşliğinde yaptığımız tedavilere kısa sürede mesafe kaydettik” diye konuştu.

Kendi başına hareket edemeyen Salih İsa’nın kendine olan inancının da yüksek olduğunu ifade eden Küçükçakır, “Baş tutması ve oturma dengesini toparladı. Özellikle gövde ve bacak kasları güçlendikçe küçük destekle kendi başına yürüyebiliyor. Yaklaşık 1 ay sonra kendisini yürüyerek taburcu edeceğimizi düşünüyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku