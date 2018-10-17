(Özel Haber) Pazarcılardan Bakan Albayrak’a destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının TBMM gündemine geleceğini, komisyonun tarihe karışacağı sözüne pazarcılardan destek geldi. Türkiye Pazarcılar Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Çakman, "Hal dışında kayıt dışı alım satım yapan komisyoncular var. Bu da kalkarsa haksız rekabet ortadan kalmış olacak. Vatandaş daha ucuz bir miktarda alacak. Hale bol mal gelirse piyasa düşmüş olur" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının TBMM gündemine geleceğini, komisyonun tarihe karışacağı sözüne pazarcılardan destek geldi. Türkiye Pazarcılar Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Çakman, "Hal dışında kayıt dışı alım satım yapan komisyoncular var. Bu da kalkarsa haksız rekabet ortadan kalmış olacak. Vatandaş daha ucuz bir miktarda alacak. Hale bol mal gelirse piyasa düşmüş olur" dedi.

Türkiye Pazarcılar Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Çakman, hal yasasında sıkıntıların olduğunu söyleyerek "5 bin 957 sayılı hal yasası 2010 yılında çıktı. İşlemlerinde sanırım sıkıntılar var. Zaten onu yaşıyoruz. Bakanımız, tekrar değişikliğe uğrayacağını, meclise geleceğini söyledi. Yapılan değişikliklerle tekrar işler hale gelmesi sağlanacak. Bu yasanın içerisinde lojistik, ÇKS belgesi, künyesi gibi üreticinin neyi, nasıl ürettiğini, pazarcının da oradan alıp, pazar yerinde sattığını belirleyen kanun maddeleri var. Bunun işleyişinde sanırım sıkıntı yaşanıyor. Kanunda sıkıntı olduğunu, önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yürürlüğe girip, hızlı şekilde çalışıp, denetimler sıklaşırsa kayıt dışı engellenir, haksız rekabet ortadan kalkar" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın komisyonun kalkacağı şeklindeki açıklamasına da değinen Çakman, "2010 yılında çıkan kanunla komisyoncunun yanına kabzımallık ilave edildi. Arkadaşlar tüccar statüsüne girdi. Bakanımızın sanırım söylemek istediği hal dışında kayıt dışı alım satım yapan komisyoncular var. Bunların ortadan kalkmasını söylüyor. Bu da kalkarsa haksız rekabet ortadan kalmış olacak. Vatandaş daha ucuz bir miktarda alacak. Hale bol mal gelirse piyasa düşmüş olur" diye konuştu.

Bakan Albayrak’ın açıklamalarına pazar esnafından da destek geldi. Bursa’nın Tarihi Hanlar Bölgesi’ndeki Tuz Pazarı’nda pazarcılık yapan Aziz Akbayır, "Önemli bir konuya dikkat çekildi. Kaçağın önlenmesi lazım" açıklamasını yaptı. Hal yasasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Nedim Sarıkanat ise, "Dışarıdan mal getirenler var. Halde fiyatlar daha iyi. Biz malımızı halden alıyoruz. Ama hal dışında yapılan satışlar da var. Onlar fiyatı pahalı satıyor. Halde mal çok olunca fiyatlar uygun oluyor" şeklinde konuştu.