(Özel Haber) Rekor oyun çıktığı mahalleden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet

Eskişehir’de 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların tamamını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti lehine kullanan Göcenoluk Mahallesi sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kendilerini ziyaret etmesi için çağrıda bulundu.

24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Eskişehir Göcenoluk Mahallesi’nde kullanılan oyların tamamını aldı. Seyitgazi ilçesine bağlı ve 112 geçerli oyun atıldığı mahalle sakinleri, bu başarıyı kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Mahallede toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini ziyaret etmesini ve çaylarını içmesini bekliyor. Göcenoluk Mahalle Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz ise, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamak için beklediğini ve bu davetin geri çevrilmemesini istedi.

"Erdoğan’ın buraya gelmesini istiyoruz, rica ediyoruz"

Göcenoluk Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Emine Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mahalle olarak desteklerini söyledi. Erdoğan’ın Göcenoluk Mahallesi’ne gelmesi için çağrı yaptıklarını kaydeden Çam, "Erdoğan’a sonuna kadar yardımcıyız ve arkasındayız. Köyümüz tamamen AK Partilidir. Hepimiz de Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Allah’ım güç kuvvet ve yardım versin. Erdoğan’ın buraya gelmesini istiyoruz, rica ediyoruz. Kendisini ağırlarız, gözleme ve ayranlar yaparız. Erdoğan’ı elimizden geldiği kadar ağırlarız. Biz Erdoğan’ı nasıl deseklediysek, onun da bizleri ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

"Reis’imizin münasip bir zamanda köyümüzü ziyaret etmesini bekliyoruz"

Mahalle sakinlerinden İsmail Hakkı Dere, Göcenoluk’un her seçimde sağduyulu davrandığını kaydetti. İlk defa yüzde yüz aynı partiye oyun çıktığını aktaran Dere, "Esasen köyümüzün bu siyasi tavrı bugünün işi değil. Belki bu oranda değil. Ama köyümüz demokrasiye geçişten bu yana hep sağduyusuna sahip. Köyümüzün insanları iyi niyetli ve çok zeki insanlardır. Özellikle sivil televizyonların çoğalmasıyla onlardan aldıkları bilgileri tahlil ederek en doğruyu seçerler. Geçmişe doğru seçim sonuçlarına bakılırsa, bu çok net olarak görülür. Ama hiç bu kadar yüzde yüz olmamıştı. Reis’imizin münasip bir zamanda köyümüzü ziyaret ederek, köyümüzü yakından görmesini, komşularımıza güleryüzünü lütfetmesini ve bunun karşılığı olarak da bizim bir çayımızı, çorbamızı ikram etmemizi canı gönülden arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Üzüm ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okuyarak çağrıyı yineledi.