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09 Ekim 2018 Salı 09:05

(Özel Haber) Restoran bölümü monte edilen Çamlıca Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi

İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulenin restoran bölümü monte edildi. 365 metre yüksekliğindeki kulenin son hali havadan görüntülendi.Büyük Çamlıca Tepesi’nde görüntü...

(Özel Haber) Restoran bölümü monte edilen Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi
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İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulenin restoran bölümü monte edildi. 365 metre yüksekliğindeki kulenin son hali havadan görüntülendi.

Büyük Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca’da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Kulenin restoran ve seyir terası yapılacak yerleri monte edilirken, işçilerin 365 metrede çalışmaları hızla devam ediyor. Kulenin son hali İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde 1 Mart 2016 tarihinde başlanan yapım sürecinde toplam 365 metre yüksekliğe sahip kulenin restoran ve seyir terası olacak kısmının monte edildiği görülüyor. Öte yandan işçilerin 365 metre yükseklikteki çalışmaları da hızla devam ediyor.
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