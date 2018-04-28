(Özel Haber) Sakarya’ya yapılan dev cezaevinin yüzde 30’u tamamlandı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulu yaklaşık 5 ay önce başlayan ve 3 bin kişilik kapasiteye sahip cezaevi projesinde inşaat çalışmalarının yüzde 30’u tamamlandı. Hendek ilçesinde bulunan ve Marmara Bölgesi’nin en büyük açık kadın cezaevi olacak olan projede çalışmalar sürüyor.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulu yaklaşık 5 ay önce başlayan ve 3 bin kişilik kapasiteye sahip cezaevi projesinde inşaat çalışmalarının yüzde 30’u tamamlandı. Hendek ilçesinde bulunan ve Marmara Bölgesi’nin en büyük açık kadın cezaevi olacak olan projede çalışmalar sürüyor.

Adalet Bakanlığının geçen yıl programa aldığı 23 cezaevinden biri de Ferizli ilçesi Damlık Mahallesi’nde 5 ay önce inşa edilmeye başlandı. 450 dönüm alan üzerine inşasına başlanan ve 155 bin metrekare kapalı alana sahip olacak cezaevi projesinde; 2 adet kapalı cezaevi, 1 adet açık cezaevi, müştemilat binaları ve lojmanlardan oluşan toplam 24 bina olacak. Yaklaşık 200 personelin çalıştığı ve 2020 yılında hizmete konulması planlanan cezaevi projesinin yüzde 30’u tamamlandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’deki idarecilere seslenerek, "Bölgede atıl durumda olan devlet binalarına işlerlik kazandırın" talimatı sonrasında, Hendek ilçesinde atıl durumda bulunan eski yurt binasını Hendek ekonomisine kazandırmak için harekete geçti. Tamamlandığında Marmara Bölgesi’nin bölge kadın cezaevi olma özelliğini taşıyacak olan Hendek Kadın Açık Cezaevi yaklaşık bin 500 kişilik kapasiteye sahip olacak. Sakarya’ya katma değer getirecek cezaevinde en az 200 kişi de istihdam edilecek. Dev cezaevi projeleri tamamlandığında bölge illerden tutuklu ve hükümlüler buraya sevk edilebilecek.

Dev cezaevi projesinin alanları havadan da görüntülendi.

"200 personelle çalışmalar sürüyor"

İnşaat çalışmalarına yaklaşık 5 ay önce başladıklarını ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen projenin İnşaat Mühendisi Umur Doğan, "Şu an cezaevi inşaatımız L1 ve L2 tarafında hızla ilerliyor. Diğer müştemilat binalarımızın çoğu tamamlandı, kaba inşaatlarını bitirdik. Çalışmalarımız gayet hızlı ve verimli şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızın genelinin yüzde 30’unu tamamlamış bulunuyoruz. İmalatlarımız bu şekilde devam ediyor. Lojman binalarımızın çalışması başladı. L2 çalışmalarımız hızlandı, L1’in büyük ölçüde temelini, su basmanlarını bitirdik. Genel olarak çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Şu anda yaklaşık sahada 200 personelimiz var. Bunlardan 10 tane mühendis arkadaşımız var sahada, bunun haricinde toplamda 200 personelimiz var. Bu personellerimiz L1’de ayrı, lojmanda ayrı ekip olmak üzere, ara binalarda ayrı ekip olmak üzere 200 kişi toplamda" dedi.

"Toplamda 24 bina olacak proje 2020’de bitecek"

Toplamda 24 binanın olacağı projeyi 2020 yılında bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Doğan, "Yaklaşık 450 dönüm arası bir alana kuruluyor tesisimiz. 9 lojman binamız, 1 tane çarşı binamız, arada teknik merkez, idari bina, sağlık ocağı, açık cezaevi binalarımız gibi müştemilat binalarımız var 6 tane, onun harici 2 tane L tipi büyük 35 bin metrekare oturma alanı olan binamız olacak. Arada jandarma, ziyaretçi binaları olmak üzere toplamda 24 binamız olacak burada. 2020 başında inşallah, Allah nasip ederse tamamen imalatımızı bitirip projeyi teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yeni cezaevlerinin bitmesiyle tutukluların rahat bir nefes alması bekleniyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyeleri ile dolan cezaevlerinde yoğunluk bir nebze azalacak.