(Özel Haber) Tapu beklerken evlerinden oldular

Ankara’da bir inşaat firmasından daire alan 231 vatandaş, tapularını almayı beklerken evlerinden oldu. İddiaya göre vatandaşların daireleri aldıkları inşaat şirketinin bankadan kredi çekmesi ve daireleri ipotek göstermesi, bankanın evlere...

Ankara’da bir inşaat firmasından daire alan 231 vatandaş, tapularını almayı beklerken evlerinden oldu. İddiaya göre vatandaşların daireleri aldıkları inşaat şirketinin bankadan kredi çekmesi ve daireleri ipotek göstermesi, bankanın evlere el koymasına neden oldu.

Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 269. Cadde’de yer alan inşaatın 2016 yılında bitirilme taahhüdü verildi. Daire sahipleri, 2014 yılında peşin aldıkları daireler üzerinde sözleşme yaptıklarını fakat ellerine hiçbir hak geçmediğini belirtti. Firma mağdurları, inşaat şirketinin işleri bıraktığını ve bazı ince işçilik maliyetlerini kendilerinin karşıladıklarını söyledi. Mağdur vatandaşlar, devletin kayyum atamasını ve soruşturma başlatılmasını istedi. Firmanın telefonlarının sürekli meşgul çaldığını ve daire sahiplerini oyaladıklarını söyleyen mağdurlardan Özlem Özet, merkezi İstanbul’da olan şirkete gittiklerini, kapı önüne konulduklarını iddia etti.

İnşaat şirketinin mağdurlarından 231 aile olduğunu söyleyen Fatma Şakar ise, “Kimse tapusunu alamıyor, devlet büyüklerinden, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz” diye konuştu.

Psikolojisinin tamamen bozulduğunu, ne yapacağını bilmediğini belirten engelli Hüseyin Karaoğlu, “Devlet memuruyum, mal varlığımı tamamen verdim, üstüne kredi çektim. Hiçbir şekilde evi teslim etmiyorlar. Cumhurbaşkanımızdan, yetkili kişilerden yardım etmelerini istiyorum. Bizi hep oyaladılar, yalan söylediler. Bizim malımızın üstüne haciz koydurdular” ifadelerini kullandı.

“Holdingin 20’ye yakın şirketi var, bütün batık işleri bu firma içinde toplamışlar”

Topraktan daire aldıklarını, yıllardır hayaliyle büyük sıkıntılar içerisinde borçlarını ödediklerini belirten Mehmet Güneş, “Holdingin 20’ye yakın firması var, bütün batık işlerini bu firma içerisinde toplamışlar. Diğer 19 şirket tıkır tıkır yürüyor. Burada ise insanları mağdur ediyorlar" diye konuştu.

Aynı inşaat şirketinin farklı bir alanda yaptığı satışta ise temelden başlayan dairelerin peşin parayla satıldığı ileri sürüldü. Şantiye alanında sadece iki vinç ve kalıp malzemesi olduğunu söyleyen Doğan Gültekin, “Kasım 2016 yılında peşin daire aldım. Bugün 2018 yılına gelinmiş, hiçbir çalışma yok. Şu anda mağdurum” dedi.