(Özel haber) Vanlı kadınlar, çocuklar için sağlıklı oyuncaklar üretiyor

Van’ın Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta, kadınlar çocuklar için sağlıklı oyuncaklar üretiyor.

Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulunda açılan ‘Çocuk Gelişimi’ kursunda çocuklar için sağlıklı oyuncaklar üretiliyor. 15 kişinin başvurduğu kursta, çocuk gelişimiyle ilgili eğitim alan kadın kursiyerler, bir yandan da bölgedeki çocuklar için sağlıklı oyuncaklar üretiyor. Çocukların gün boyunca ya televizyon izlediğini ya da tablet ve cep telefonlarıyla zamanlarını harcadığını ifade eden kadınlar, bu amaçla böyle bir projede yer aldıklarını söyledi. Piyasada sağlıksız birçok oyuncağın satıldığına da değinen kadınlar, çocukların artık plastik veya sağlığa zararlı oyuncaklarla oynamalarını istemediklerini kaydetti.

Meryem Songül isimli kursiyer, çocukların sağlıklı oyuncaklarla oynayabilmesi için üretim yaptıklarını belirterek, “Zor ama bunu keyifle yapıyoruz” dedi.

Kadriye Ertaş isimli kursiyer ise hem çocukları plastik oyuncaklardan uzak tuttuklarını, hem çocuk gelişimi noktasında eğitim aldıklarını hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını söyledi. Ertaş, “Bu oyuncaklar hem kullanışlı hem de sağlıklı. Kursumuzdan ve hocamızdan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Hazır ürün kullanmıyoruz”

Kursta oyuncakların çizimini gerçekleştiren Mine Güner isimli kursiyer de, “Doğu Anadolu Bölgesinde Van gibi bir yerde bunu çocuklarımıza ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunların çizimleri, tasarımları, dolum ve dikimleri bize ait. Herhangi bir hazır ürün kullanmıyoruz. Amacımız Van’da böyle bir hizmet sunmak. 0-3 yaş çocuklarımıza ve öğrencilerimize, onların dokunsal dokularını geliştirecek, hissetme duygularını geliştirecek, 5 duyu organına cevap verecek oyuncakları tasarlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Devlet büyüklerimizin desteğini bekliyoruz”

Çocuk Gelişimi Eğitmeni Nazan Boyraz ise amaçlarının çocuklara sağlıklı oyuncaklar temin etmek olduğunu vurgulayarak, “Burada anneler; tablet ve bilgisayar kullanan çocukları ile hem vakit geçiriyor hem de çizimleri oyuncağa dönüştürüyor. Amacımız, kadınlarımızın hem çocuklarıyla daha verimli zaman geçirmelerini sağlamak hem de sağlıklı oyuncaklar üretmek ve bu sağlıklı oyuncakları başka çocuklara da ulaştırmaktır. Aynı zamanda istihdam alanını genişletmek, 15 olan kursiyerimizi 50 kursiyere çıkarmak ve kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını istiyoruz. Çünkü aramızda öğrencilerimiz var, ev hanımları var, fakülte okuyan öğrencilerimiz var. Onlara yardımcı olmak istiyoruz ve ürettiğimiz oyuncakları pazarlamak istiyoruz. Bu noktada bütün devlet büyüklerimizin desteğini bekliyoruz” dedi.

Kadınların kursa yoğun ilgilerinin olduğunu ifade eden Boyraz, “Burada eğitici oyuncaklarımız var. Aynı zamanda çocukların psikomotor gelişimi için dolgulu oyuncaklarımız var. Hem sağlık açısından hem de eğitim açısından çocuklarımıza bir şeyler katmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.