(Özel) İran’da Türk restoranına büyük ilgi

İran’ın başkenti Tahran’da yaklaşık iki yıldır Türk mutfağının lezzetlerini İranlılarla buluşturan restorana ilgi giderek büyüyor.

Türk yemeklerini seven İran halkı bir buçuk yıldır Tahran’da faaliyet gösteren Türk restoranına büyük ilgi gösteriyor. Türk aşçıları ile Türk usulü yemekler servis eden restoran, İranlıların yanı sıra İran’da bulunan Türk vatandaşlarının da ilgi odağı oldu. Restoranın Türk aşçılarından Mehmet Şefik Okur "Türkiye’de bulunan malzemelerin çoğunu burada bulmakta zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla bazı şeyleri Türkiye’den getiriyoruz ama genelde bakarsanız burada Türkiye’yi aratmayacak bir şekilde restoranımız var. İskender döner ağırlıklı, kebaptan künefesine, sütlacından Türk kahvesine kadar var. Birçok Türk müşterilerimiz de var. İranlılar da buradan her zaman memnun ayrılır. Böyle devam etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Restorandan çok memnun kaldım"

Türk aşçılardan Lütfü Yıldırım "Türk yemeklerine gayet iyi bir şekilde rağbet gösteriliyor. İran kültürü için yeni bir yemek kültürü Türk yemekleri. İranlıların Türk yemeklerine bayağı bir ilgileri olduğu, dolayısıyla İran ile Türk yemek kültürü arasında pek bir fark olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Restoranın yemeklerinin çok kaliteli olduğuna değinen Türk müşterilerinden bir kişi ise "İkinci defa İran’a geliyorum. Bu restorandan çok memnun kaldım. Burada içtiğim ezogelin çorbasını sizi temin ederim bu kadar güzel çorba yapamayan restoran biliyorum ben İstanbul’da" şeklinde konuştu.

Türkçe müzikler eşliğinde Türk yemeklerini deneyen İranlı müşterilerden biri "Ben İskender kebap yiyeceğim. Arkadaşım da döner kebabını sipariş verdi. Türkiye’yi çok seviyorum, Türkçe’ye de çok ilgi duyuyorum. iki ülkenin de kültürleri birbirine çok yakın. İranlılar genel olarak Türk yemeklerine ilgi duyuyor" dedi. Türk aşçılardan Ahmet Dadak ise "Biz ülkemizin güzel lezzetlerini İran halkıyla buluşturmaya çalışıyoruz ve bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İşlerimiz gayet iyi gidiyor" ifadelerine yer verdi.

"İranlılar Türk yemeklerini seviyor"

Restoranın İranlı sorumlularından Mücteba Mahcuri "İranlılar Türk yemeklerini seviyor. İranlılar çok geliyor buraya. Özellikle kebaplarımızı çok seviyorlar. Türk tatlılarımız var. Sütlaç, künefe, Türk baklavası. Burada her şey mevcut. Biz Türk yemeklerini İranlılara tanıtmaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

Türk aşçı Ahmet Ağar ise "Gelen bir daha geliyor, arkadaşını da getiriyor. İranlılar yemekleri nasıl yaptığımızı soruyorlar, biz de açıklamasını yapıyoruz. Bize duydukları ilgiden dolayı da mutluluk duyuyoruz. İranlılar bize çok ilgi gösteriyorlar. Türkiye’ye çok gittikleri, çok sevdikleri için bizleri de çok seviyorlar" diye konuştu.