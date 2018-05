(Özel) İstiklal Caddesi’nde esnaftan pastalı 1 Mayıs kutlaması

İstiklal Caddesi esnafı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü pasta keserek kutladı. Her yıl boş kalan caddede pasta kestiklerini belirten esnaf, görevli polislere de pasta ikram etti.

İstiklal Caddesi esnafı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü pasta keserek kutladı. Her yıl boş kalan caddede pasta kestiklerini belirten esnaf, görevli polislere de pasta ikram etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan İstiklal Caddesi sessizliğe büründü. Boş kalan İstiklal Caddesi’nde bulunan esnaf, 1 Mayıs’ı pasta keserek kutladı. Boş caddede bir araya gelen esnaf, önce birlikte pasta kesti daha sonra caddede görevli polislere ikram etti.

“İstiklal Caddesi şu an bana yayla gibi geliyor”

Yıllardır boş caddede pasta kesme geleneğini sürdürdüklerini belirten Öncel Kalkan, "30 yıldır İstiklal Caddesi’nde esnafım. Biz her yıl 1 Mayıs’ta arkadaşlarla burada toplanıyoruz. İstiklal Caddesi’nin bu sakinliğinde pasta kesiyor, nostalji yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Bugün bunun için erkenden geldik, arkadaşlarla buraya toplandık. İstiklal Caddesi’nin tadını çıkarıyoruz. Sessizce pastamızı kestik, burada görev yapan polis arkadaşlarımıza götüreceğiz. Onlar bizi caddeye alırken kolaylık gösteriyorlar. Şimdi pastamızdan onlara ikram edeceğiz. Bunu her sene yapıyoruz. İstiklal Caddesi şu an bana yayla gibi geliyor. Bugün de huzur, kendi kendimize mutluyuz" dedi.

Başka bir esnaf ise, “Bu gelenek haline geldi artık. 5-6 yıldır buradayız, burada esnaf arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Caddenin boşluğu, sakinliği, huzurlu ortamında biz bize polislerle birlikteyiz” diye konuştu.