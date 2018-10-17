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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:05

(Özel) Kadın şampiyon, Kırkpınar başpehlivanına meydan okudu

ABD’de gösteri amaçlı düzenlenen Amerikan Güreşi’nin kadınlar arasındaki versiyonu “Lucho Libre Cholitas” Bolivya’nın başkenti La Paz’da düzenleniyor.

(Özel) Kadın şampiyon, Kırkpınar başpehlivanına meydan okudu
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ABD’de gösteri amaçlı düzenlenen Amerikan Güreşi’nin kadınlar arasındaki versiyonu “Lucho Libre Cholitas” Bolivya’nın başkenti La Paz’da düzenleniyor.

Bolivya’nın başkenti La Paz’da Amerikan Güreşi’nin kadınlar arasındaki versiyonu “Lucho Libre Cholitas” düzenlenmeye devam ediyor. Oldukça sert ve kıran kırana geçen bu güreşlerin en büyük özelliği ise Aymara yerlisi olan kadınların ringe yerel kıyafetleriyle çıkmaları. Cholas Pacenas denilen kadın güreşçiler yerel kıyafetleriyle ringe çıkıyor. Kırmızı katmanlı etek, beyaz spor ayakkabı ve altın dantelli şal giyen kadınlar ringde geleneksel kıyafetleriyle kıran kırana dövüşüyor. Kadın titanları izlemek ise sadece 5 TL.

Güreşlerin tarihi çok eski olmamakla birlikte 2002’de başladığı belirtiliyor. Her hafta Cumartesi günü La Paz’a bağlı El Alto bölgesindeki kadınlar, Kolezyum denilen bir ringde kıyasıya güreşiyor. Güreşleri düzenleyen Juan Mamani, “İlk başta cüceleri güreştirmeyi düşündüm. Peru’dan bir tane bile getirdim, ama sonra ‘cholitas’ta karar kıldım. O zamandan beri gösteri çok popüler oldu” ifadelerini kullandı.

Kuralın olmadığı ringde, kadınlar erkeklerden aşağı kalmıyor, havalara zıplıyor, ring iplerinin üzerinden rakiplerinin üzerine atlıyor, boyunlarını koparmaya çalışıyor. Daha öteye giden kadınlar rakiplerinin antrenörlerinin kafasında sandalye kırıyor. Hatta hakemleri bile yere yatırıp boğmaya çalışıyor.

Güreşçilerin en popüler isimlerinden “Bayan Şok” olarak ünlenen Maria Remedios Condori ile gerçekleştirilen röportajda iki soru sorulma hakkı verildi. İHA muhabirine konuşan şampiyon, “Türkiye’deki Kırkpınar yağlı güreşleri dünya çapında popüler, hiç izlediniz mi?” sorusuna, “İzlemedim. Dövüşmediğim hiç bir güreşi izlemem de. Eğer şampiyonunuz bana meydan okumaya cesaret ederse, La Paz’a gelsin” dedi. “Güreşlerinizde çok fazla tiyatro sezdik. Ne dersiniz?” sorusuna ise “Sert bir adama benziyorsun. Eğer tiyatro olduğunu düşünüyorsan ringe çık, bana meydan oku” ifadelerini kullandı.
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