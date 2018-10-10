(ÖZEL) Karadeniz’den palamut fışkırıyor

Karadeniz’den adeta palamut fışkırıyor. Akçakoca Balıkçı barınağından her gün 30 ton palamut Anadolu’ya sevk ediliyor.

Sabaha karşı Akçakoca Balıkçı barınağına tonlarca palamutla gelen gemiler, kamyonlara doldurdukları palamutları Anadolu’ya sevk ediyor. Balıkçı tezgahlarında palamut 8 TL’ye düştü. Akçakoca Balıkçı barınağına sabaha karşı gelen gemilerde tonlarca palamut kasalara dizildi. Palamut kasaları kamyonlara yüklenirken, palamut balığının bu sezon bereketli olduğu ifade edildi.

Akçakoca Balıkçı Barınağı kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada bu sezon palamut balığının yüz güldürdüğünü belirterek, "Günde 30 ton palamut barınağımıza geliyor ve Anadolu’ya sevk ediliyor. Palamut tanesi 1 kilo geliyor ve balık fiyatı 10 TL’den 8 TL’ye düştü. Hamsi balığı ise palamut kadar değil ancak Kasım ayında hamsi balığı daha fazla olacak diye görüyoruz" dedi.