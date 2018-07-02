(ÖZEL) Kızlar zaman öldürmek, erkekler hava atmak için oyun oynuyor

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla çocukların sosyal ilişkilerini ve zihni becerilerini geliştiren saklambaç, körebe, seksek, ip atlama, beş taş gibi geleneksel sokak oyunlarının yerini tablet ve akıllı telefonlardaki dijital oyunlar aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kızların daha çok zaman öldürmek, erkeklerin ise arkadaşlarına karşı hava atmak, üstünlük kurmak için oyun oynadığını belirtti.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla çocukların sosyal ilişkilerini ve zihni becerilerini geliştiren saklambaç, körebe, seksek, ip atlama, beş taş gibi geleneksel sokak oyunlarının yerini tablet ve akıllı telefonlardaki dijital oyunlar aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kızların daha çok zaman öldürmek, erkeklerin ise arkadaşlarına karşı hava atmak, üstünlük kurmak için oyun oynadığını belirtti.

BTK’dan yapılan açıklamada, cinsiyetin oyun oynama alışkanlıklarını etkilediğini ifade etti. Açıklamada şöyle denildi:

"Erkek öğrencilerin, kız öğrencilerden daha ciddi bir şekilde bilgisayar oyunlarının etkilerine maruz kaldığı görülmüştür. Erkekler daha çok aksiyon-macera, strateji, spor ve çevrim içi şiddet içerikli oyunları tercih ederken, kızlar eğitsel soru-cevap ve zeka oyunlarını tercih etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda, ’Oyun oynamanın en sevdiğiniz yönü’ sorusuna kızlar ’zaman öldürmek’ ve ’stres atmak’ cevaplarını verirken, erkek öğrenciler ise ’kendi oyuncu karakterimi oluşturmak ve seviyesini yükseltmek, kendimi diğerlerinden üstün hissetmek ve oyunlarda seviye satarak para kazanmak’ şeklinde cevap vermişlerdir. Erkekler, dijital oyunlar vasıtasıyla sanal kimlikler inşa etmekte, bu durumun sorunlu kimliklerin oluşmasına neden olabileceği düşünülmektedir."