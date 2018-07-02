GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:24

(ÖZEL) Kızlar zaman öldürmek, erkekler hava atmak için oyun oynuyor

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla çocukların sosyal ilişkilerini ve zihni becerilerini geliştiren saklambaç, körebe, seksek, ip atlama, beş taş gibi geleneksel sokak oyunlarının yerini tablet ve akıllı telefonlardaki dijital oyunlar aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kızların daha çok zaman öldürmek, erkeklerin ise arkadaşlarına karşı hava atmak, üstünlük kurmak için oyun oynadığını belirtti.

(ÖZEL) Kızlar zaman öldürmek, erkekler hava atmak için oyun oynuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla çocukların sosyal ilişkilerini ve zihni becerilerini geliştiren saklambaç, körebe, seksek, ip atlama, beş taş gibi geleneksel sokak oyunlarının yerini tablet ve akıllı telefonlardaki dijital oyunlar aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kızların daha çok zaman öldürmek, erkeklerin ise arkadaşlarına karşı hava atmak, üstünlük kurmak için oyun oynadığını belirtti.

BTK’dan yapılan açıklamada, cinsiyetin oyun oynama alışkanlıklarını etkilediğini ifade etti. Açıklamada şöyle denildi:

"Erkek öğrencilerin, kız öğrencilerden daha ciddi bir şekilde bilgisayar oyunlarının etkilerine maruz kaldığı görülmüştür. Erkekler daha çok aksiyon-macera, strateji, spor ve çevrim içi şiddet içerikli oyunları tercih ederken, kızlar eğitsel soru-cevap ve zeka oyunlarını tercih etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda, ’Oyun oynamanın en sevdiğiniz yönü’ sorusuna kızlar ’zaman öldürmek’ ve ’stres atmak’ cevaplarını verirken, erkek öğrenciler ise ’kendi oyuncu karakterimi oluşturmak ve seviyesini yükseltmek, kendimi diğerlerinden üstün hissetmek ve oyunlarda seviye satarak para kazanmak’ şeklinde cevap vermişlerdir. Erkekler, dijital oyunlar vasıtasıyla sanal kimlikler inşa etmekte, bu durumun sorunlu kimliklerin oluşmasına neden olabileceği düşünülmektedir."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku