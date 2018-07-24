GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 09:34

(Özel) Köpek yavru kediye annelik yapıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir anne köpek, yavru kediye annelik yaparak emziriyor.

(Özel) Köpek yavru kediye annelik yapıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir anne köpek, yavru kediye annelik yaparak emziriyor.

İslahiye’de yavrularını emziren ve büyüten sokak köpeğinin annesi olmayan kediyi de emzirmesi ve genel temizliğini yapması görenleri duygulandırdı. Bir esnafın iş yerinde gündüzleri kalan Zeytin isimli sokak köpeği, sokakta annesiz kalan yavru kendiyi emzirip genel temizliğini yapıyor. Kırtasiye işletmeciliği yapan Mustafa Güngör tarafından iş yerine alınan Zeytin, yavruları emzirip büyüttükten sonra, annesiz kalan 15 günlük yavru kediye de annelik yaparak kendiyi emziriyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan işletme sahibi Mustafa Güngör, köpeğin kediye yavrusuymuş gibi davrandığını belirterek, "Zeytin isimli sokak köpeğini dükkanımda besliyorum. Doğum yapmıştı, yavrularını büyüttü. Bu yavru kediyi sokakta ölmek üzere buldum. Baktım ki köpek kediyi de beslemeye başladı, kediyi temizliyor. Miyavladığında hemen yanına koşuyor. Hükumetimizi hayvan haklarındaki iyileştirmenin bir an evvel yapılmasını istediklerini, iş yerinin bir okul yanında olması nedeniyle zaman zaman okulun çatısında yaralı veya hasta kuşları çocuklar bana getirip tedavisi yaptırıp iyileştirdikten sonra tekrar yaşam alanlarına salıyoruz. İş yerimin içerisinde uyuyan köpeklerden hiç bir rahatsızlık duymadım, müşterilerim zaman zaman tedirgin oluyorlar ancak hayvanlar insanların en iyi dostlarıdır" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku