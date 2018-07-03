(Özel) Küllerinden doğan Kasımpaşa Mevlevihane’de son durum havadan görüntülendi

1979 yılında Beyoğlu’nda çıkan yangında harap olan Kasımpaşa Mevlevihanesi, küllerinden yeniden doğuyor. Yeniden yapım çalışmaları kapsamında inşaatın yaklaşık olarak yarısı tamamlanan Mevlevihane de gelinen son durum havadan görüntülendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, 1979 yılında Beyoğlu’nda çıkan yangında tamamen yıkılan Kasımpaşa Mevlevihanesi, yeniden ihya ediliyor. 400 asırlık Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin inşaatının yarısı tamamlanmış hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde yapının siluetinin ortaya çıktığı görülürken bahçe düzenlemesi için kot farkı olan alanlarda kazı çalışması yapıldı. 2016 yılı sonunda başlanan ve yaklaşık olarak yarısı tamamlanan Mevlevihanesi’nin inşa çalışmaları sona erdiğinde, bir çok sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. 1632-1631 yılları arasında inşa edilen mevlevihane, semahane, selamlık, dedegan hücreleri, harem, hünkar dairesinden oluşan iki blokun birleşmesiyle bir konak görünümündeydi. Yeniden ihya çalışmaları kapsamda öncelikle betonarme bodrum katın üstüne ana bina ahşap karkası tamamlandı. İki katlı ahşap binanın taşıyıcı dikmeleri ve dikme üstü kirişler meşe malzemeden, döşeme kirişleri lamine çam olarak imal edildi. Ahşap bağlantı noktaları ise paslanmaz plakalar ile takviye edilmiş bulunuyor. Mevlevihane, ahşap yapıların yangından korunması için sulu yangın söndürme sistemi düzenlendi. Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin 10 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.