(Özel) Molla Zeyrek Camii’nin restorasyonu bitti, sıra çevresinde

İstanbul’da Ayasofya’dan sonra en eski ve büyük dini yapı olma özelliğini taşıyan Molla Zeyrek Camii’nin çevresinde yer alan 139 binanın dış cephesi yenilenecek. Restorasyonu biten Molla Zeyrek Camii ve çevresinde restorasyon bekleyen binaların...

İstanbul’da Ayasofya’dan sonra en eski ve büyük dini yapı olma özelliğini taşıyan Molla Zeyrek Camii’nin çevresinde yer alan 139 binanın dış cephesi yenilenecek. Restorasyonu biten Molla Zeyrek Camii ve çevresinde restorasyon bekleyen binaların son hali havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya’dan sonra en eski ve büyük dini yapı olan Molla Zeyrek Camii’nin (Pantokrator Manastır Kilisesi) restorasyonunu tamamlamıştı İBB Meclisi, Fatih Belediyesinin, ’Molla Zeyrek Cami ve çevresine ait cephe rehabilitasyonu ve Çevre Düzenleme Projeleri’ne ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul etti. Bu proje ile caminin çevresinde yer alan 139 binanın dış cephesi yenilenecek. Dünya Miras Listesi’nde yer alan yaklaşık 890 yıllık tarihi yapı, restorasyon sonrası havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı. Görüntülerde, caminin çevresindeki binaların onarım bekleyen hali de gözler önüne serildi. 139 binanın cephesinin yenilenmesini ve çevre düzenlemesini kapsayan proje; At Pazarı, At Pazarı-İbadethane, Fazilet, Fazilet Aralığı sokakları ile Fenerci Hüseyin Çıkmazı, Haydar ve Zeyrek Mehmet Paşa caddelerini kapsıyor. Uygulama maliyeti 2 milyon 500 bin TL olarak hesaplanan projenin yüzde 75’i İBB bütçesinden, yüzde 25’i ise Fatih Belediye bütçesinden karşılanacak.

Dünya Miras Listesi’nde

Molla Zeyrek Camii ve çevresi, 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınan Tarihi Yarımada’daki 4 bölgeden birini oluşturuyor. Bizans İmparatoru II. İoannes Komnenos’un eşi ve Macar Kralı’nın kızı İrene tarafından yaptırılmaya başlanan ancak onun 1124’te ölümü üzerine imparator tarafından tamamlanan Pantokrator Manastır Kilisesi, bitişik 3 kiliseden oluşmaktaydı. Yapı, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden sonra medrese haline getirildi. Molla Zeyrek Mehmet Efendi medresenin müderrisliğine getirildi. Fatih Medresesi yapılınca Zeyrek Medresesi kapatıldı, yapı cami olarak kaldı.