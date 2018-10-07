(Özel) Oklavadan bardağa 150 çeşit ahşap eşya fuarın gözdesi

Ahşaptan el işçiliği ile yapılan sağlık dostu 150 çeşit ürün, 8. Kastamonu Ahşap Fuarı’nda ziyaretçilere sunuluyor.

Oklavadan bardağa, sunum tabağından şimşir kaşığa kadar 150 çeşit ahşap ürünün bulunduğu ahşap fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Fuarda ahşaptan yapılan 150 çeşit ev araç ve gereci, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. İnebolu’dan fuara katıldıklarının belirten ahşap ürün satıcısı Satılmış Çorbacı, “İnebolu’dan geliyoruz. Ürünlerimizi yaptık. Ahşap fuarında sergiliyoruz. Ürünlerimizin hepsi el işçiliğiyle yapıldı. Makine yapılmadığı için kullanımı daha güzeldir. Şimşiri, kayını, diş budağı hepsine hayat verdik. Şimşirin bakteri üretmeyen özelliği var. El işçiliğiyle yapılır. Yağ çekmez, 15 sene, 20 sene kullanılır. Ürünlerimizin hepsi ahşaptan el işçiliği. Sunum tahtalarımız, zeytin ağaçlarımız, ceviz, sehpalarımız hepsi özel kullanımdır. Oklava, merdane, sunum tabakları, bardaklar olmak üzere yaklaşık olarak 100-160 civarında çeşidimiz var. Genelde hepsi ev araçları. Evde kullanılacak, mutfakta kullanılacak eserler yapıyoruz. Ağaca can veriyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz el işçiliğini” dedi.

Yapılacak ahşap araç ve gereçlerin ağaç yapısına göre değiştiğini ifade eden Çorbacı, “10 senedir bu işle uğraşıyorum. Fuarda ikinci yılımız. Biz Türkiye genelinde de büyük fuarlara katılıyoruz. Mesela diş budak ağacı suya daha dayanıklı bir ağaçtır. Merdane için hem diş budak hem kayın kullanırız. Kayının özel yerlerinde seçilir. Kayın daha iyi. Bazı eşyalarda yaş ağaç kullanımı olduğu zaman o ürünü hiçbir zaman kullanamazsınız. Önemli olan geriye dönük 3-5 senelik kuru ağaçların işlenildiği zaman daha uzun ömürlü kullanılabiliyor. Hatasız işlem yapılıyor” şeklinde konuştu.

“İnsanlar eski sağlığı, eski huzuru yakalamaya çalışıyor”

Önceden kullanılan ahşap ürünlerin sağlık dostu olduğunu söyleyen Çorbacı, günümüzde insanların eskiye dönüş yaptığını ifade etti. Çorbacı, “Metaller dişleri mahvetti. Ahşap diş dostuydu. Şimşir kaşık bakteri üretmiyor. Yemek kaşığından her şeye kadar şu anda talep hepsinden var. Herkes geriye dönmeye çalışıyor. Eski sağlığı, eski huzuru yakalamaya çalışıyor. Onun için bizde elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi Kastamonu Ahşap Fuarı’na bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuara Malatya’dan katılan Ergün Kösen ise, “Burada ahşap fuarının açıldığını duydum. Şu an ahşap fuarını geziyoruz. Ahşap fuarı çok hoşuma gitti. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla vatandaşlar eskiye dönüş sağlıyor. Ahşap ürünlerin ben daha çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Memleketime gideceğim birazdan. Buradan sevdiğimi kişilere hediye almak istiyorum. Bu kadar çok güzel hoşuma gitti” diye konuştu.