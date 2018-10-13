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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:14

(Özel) Okulun maskotu kedisi ’657’

İzmir’de bir lisede öğrenciler ve öğretmenler tarafından bakılan sevimli kedi, ismiyle dikkat çekiyor. Sabah herkesle birlikte okula girip akşam da mesaisini bitirmiş gibi dışarı çıkan kediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan esinlenerek ’657’ ismi verildi. Okul müdürü Selime Özkan, "Gelen giden ’ne güzel kedi’ deyince ’o bizim kadrolu kedimiz’ diyoruz" dedi.

(Özel) Okulun maskotu kedisi '657'
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İzmir’de bir lisede öğrenciler ve öğretmenler tarafından bakılan sevimli kedi, ismiyle dikkat çekiyor. Sabah herkesle birlikte okula girip akşam da mesaisini bitirmiş gibi dışarı çıkan kediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan esinlenerek ’657’ ismi verildi. Okul müdürü Selime Özkan, "Gelen giden ’ne güzel kedi’ deyince ’o bizim kadrolu kedimiz’ diyoruz" dedi.

İzmir’de bulunan Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yaşam alanı olarak belirleyen bir kedi, okulun maskotu oldu. Sabah ders zili çalmadan okul kapısının açılmasını bekleyip gün boyu okul içerisinde dolaşan kedi, akşam da öğretmenler ve öğrencilerle birlikte okulu terk ediyor. Onun bu davranışı öğretmenlerin dikkatini çekince ona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan esinlenerek ’657’ ismi verildi.

"Okulun kapısında bizi bekliyor"

Kedi 657’nin hikayesini anlatan okul müdürü Özkan, "4-5 kedi okula gelip gidiyordu ama bir tanesi bizimle kaldı. Onunla iletişimimiz arttı. Öğretmenler ve öğrenciler onu çok sevdi. Sabah mesaiye bizimle başlıyor, akşam bizimle okuldan çıkıyor. Sabah geldiğimizde okulun kapısında bizi bekliyor. Bu yüzden ona 657 ismini verdik. Okul içinde, bahçede dolaşır, öğrencilerle ilgilenir. Derslere girer ama öğretmen sınıfa girdiğinde hemen çıkar. Bazen benim odama gelir ama misafir geldiğinde dışarı çıkar. Biraz özgürlüğüne düşkün. Canı isterse kendini sevdirir. Gelen giden ’ne güzel kedi’ deyince ’o bizim kadrolu kedimiz’ diyoruz. Bunun hakkını da veriyor" diye konuştu.

Okulun öğretmenleri de 657’yi her gün beslediklerini ve çok sevdiklerini belirterek ona 657 diye hitap ettiklerini ifade etti.
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