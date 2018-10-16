GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 09:04

(Özel) Restorasyonu devam eden Murad-ı Münzevi Külliyesi havadan görüntülendi

Eyüpsultan ilçesinde bulunan Murad-ı Münzevi Külliyesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların toprak kayması nedeniyle uzadığı iddia edilirken, restorasyondaki son durum havadan görüntülendi.

(Özel) Restorasyonu devam eden Murad-ı Münzevi Külliyesi havadan görüntülendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Eyüpsultan ilçesinde bulunan Murad-ı Münzevi Külliyesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların toprak kayması nedeniyle uzadığı iddia edilirken, restorasyondaki son durum havadan görüntülendi.

Restorasyon çalışmaları yıllardır tamamlanamayan Eyüpsultan ilçesinde bulunan Murad-ı Münzevi Külliyesi’nin son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde külliyenin içinde bulunan bazı yapıların üstünün branda ile örtülü olduğu görülüyor. Külliye içine dahil edilmesi planlanan alanda kazı çalışmaları da devam ediyor. 2013 yılının Ekim ayında külliye için restorasyon çalışmaları başladı. Bu görev bir mimarlık şirketine verildi. Külliye’de Restorasyonu devam ederken beklenmedik bir gelişme meydana gelerek, zeminde çökmeler oldu. Can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesiyle Anıtlar Kurulu restorasyonu 1 yıl boyunca durdurdu. Bu süre zarfı içinde hiçbir çalışma yapılamadı. Güçlendirme projeleri hazırlandı, ve bu hazırlanan projeyi de anıtlar kurulu onayladı. Murad-ı Münzevi Külliyesi’ndeki çalışmaların ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor.

“Temel kaymasından dolayı uzun sürdü”

Restorasyon çalışmalarının uzun sürdüğünü ifade eden Mehmet Bıçakçı, “ Restorasyon çalışmaları 4 yıldır devam ediyor. Çalışmaların devam ederken yapı da kayma meydana geldi. Kayma olduğu için uzun sürdü, o kısma güçlendirme yaptılar. Alt kısımda kayma meydana geldiği için proje çok uzadı. Gelen ziyaretçilere hep kapalı olduğunu söylüyorum. Temel kaymasından dolayı uzun sürdü. Yapının alt kısmında çıkıntılar oldu beton destek sağladılar” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku