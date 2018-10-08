(Özel) SAÜ’lü öğrencilerin tasarladığı araç 100 kilometrede 40 kuruş yakıyor

Sakarya Üniversitesinde okuyan öğrencilerin tasarladığı ve ‘Shell Eco-marathon Avrupa’ yarışmasına hazırlanan ‘Evrim’ adlı elektrikli araç, 100 kilometrede 40 kuruş yakıyor. Sponsorlar desteği ile 60 bin dolara mal olan enerji tasarruflu otomobilin üretiminin tamamı Türkiye’de gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) okuyan geleceğin mühendislerinin tasarladığı ve sponsorlar desteği ile 60 bin dolara mal olan enerji tasarruflu otomobil ‘Shell Eco-marathon Avrupa’ yarışmasına hazırlanıyor. SAÜ’de okuyan Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAITEM) üyeleri 20 kişilik ekiple birlikte kendi emekleriyle ürettikleri enerji tasarruflu ‘Evrim’ isimli bir elektrikli araç tasarladı. Tasarladıkları araçla bu sene düzenlenen ‘Shell Eco-Marathon Türkiye’ yarışmasına katılan ekip yarışmada ikinci oldu. SAÜ’lü öğrenciler yarışmada kazandıkları başarı sonucunda ‘Shell Eco-Marathon Avrupa’ yarışmasına katılmaya hak kazandı.

“100 kilometrede 40 kuruş”

Tasarımlarını kendi atölyelerinde gerçekleştirdikleri aracın üretiminin tamamı Türkiye’de yapıldığını belirten SAÜ Makine Mühendislik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Eray Ağlar, “SAITEM ekibine birinci sınıfta katıldım. Ekibe katıldığımdan beri bütün çalışmaların içerisinde oldum düzenli olarak. En sonunda da bu aracın üretimi ve tasarımında yer aldım. Öncelikle araca, aksamlarının tasarımından başladık. Bir takım arkadaşlarımız arabanın kabuğundan tasarımına başlarken, diğer arkadaşlarımız da aracın iç kısmı, aksamları ve motorunu tasarladı. Tasarımlarımızı kendi atölyelerimizde hepsini kendimiz yaptık. Üretimin hepsi Türkiye’de gerçekleşti. Tasarımların hepsini biz yerli olarak tasarlayıp ürettirdik. Bu konuda sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Araç elektrik bataryası ile çalışıyor. Yaklaşık 100 kilometrede 40 kuruş gibi bir yakıt sarfiyatı söz konusu. Onun dışında aracımızı olabildiğince hafif olması amacıyla tasarladık. Bunun için genellikle alüminyum malzeme kullandık, çelikten ziyade. Arabanın kabuğu ve şasisi yüzde 100 karbon fiberden üretildi. Diğer bazı aksamları da karbon fiber olarak tasarlayıp ürettik. Karbon fiberin de üretimini atölyemizde gerçekleştirdik. Direksiyon sistemi, jantları da kendi tasarım ve üretimimiz. Onun dışında aracın bütün tasarımlarını kendimiz atölyemizde gerçekleştirdik” dedi.

“Yarışmalar çok zorlu geçiyor”

‘Shell Eco-Marathon Avrupa’ yarışmasına katılmaya hak kazanan ekibin kaptanı ve SAÜ Bilgisayar Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Mert Yavuz, “Ekip olarak 18-20 kişi arasındayız. Ekibimizde Makine Mühendisi, Elektrik-Elektronik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencileri bulunmakta. Sponsorluk, tanıtım için farklı fakülteden arkadaşlarımız da ekibimizin içerisinde yer almakta. Normalde biz 2003 yılında kurulmuş köklü bir öğrenci kulübüyüz. Kulübümüz Sakarya Üniversitesi’nin ilk kulüplerinden olma özelliğini de taşıyor. Geçmiş dönemlerde yapılan projelerimiz bulunmakta. Şu andaki yeni aracımız da ‘Evrim’ adlı elektrikli aracımız. Geçen sene Londra yarışına katıldık. Bu sene Türkiye’de 115 kilometre dereceyle 2’nci olduk. Yarışmalar çok zorlu geçiyor, tüm ekipler için. Türkiye ayağında tüm ekipler arasında rekabet olsa da takımlar olarak takıldığımız noktalarda birbirimize yardımcı oluyoruz. Tatlı bir rekabet söz konusu. Yarışmalar genelde zorlu geçiyor diyebiliriz” diye konuştu.