(Özel) Savaşta gözlerini kaybeden Suriyeli genç görme engellilere göz oldu

Suriye’de yaşanan iç savaşta 2014 yılında Esad güçlerinin attığı bomba nedeniyle gözlerini kaybeden Suriyeli Ahmet Talha, akıllı telefonunun konuşma programı aracılığıyla her türlü bilgiye ulaşmayı ve karşılaştığı zorlukları aşmayı başardı. Ahmet Talha kendisi gibi görme kabiliyetini kaybetmiş 30 gence tecrübelerini aktararak onlara her alanda eğitim alma imkanı sağladı.

Suriyeli Ahmet Talha, 2012 yılında Halep Üniversitesi Bilişim Fakültesinde öğrenciyken Suriye’de Devlet Başkanı Esad’a karşı demokrasi mücadelesinde öğrenimine 2 yıl ara verdi. Yirmili yaşlarındaki Ahmet Talha, 2014’de Esad güçlerinin attığı bir bombanın isabet etmesiyle gözlerini kaybedince karşılaştığı zorlukları akıllı telefonundaki konuşma programı ile yenmeyi başardı. Talha, kaybettiği gözlerinin yerine sesini kullanarak akıllı telefonunun konuşma programı aracılığıyla her türlü bilgiye ulaşmayı ve karşılaştığı zorlukları aşmayı başardı.

Ahmet Talha kendisi gibi görme kabiliyetini kaybetmiş 30 gence kendi tecrübelerini aktararak onlara her alanda eğitim alma imkanı sağladı. Ahmet, bu maksatla “Benim Gözüm Ol” mottosuyla “Gönül Gözleri” adında bir dernek kurdu ve gözlerini kaybeden insanların toplumdan soyutlanmasının önüne geçerek onlara çare oldu. Ahmet kurduğu “Gönül Gözleri” isimli hayır kurumuyla görmeyen gençlere her alanda eğitim vermeye başladı.

Ahmet İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "2012 Yılında Halep Üniversitesi Bilişim Fakültesinde öğrenciyken Esad’a karşı demokrasi için eylemlere katıldım. 2014 yılında bir bombanın isabet almasıyla gözlerimi kaybettim. Daha sonra telefonumdaki konuşma programı ile eğitim dünyası ile yeniden irtibata geçtim. Kurduğum ‘Gönül Gözleri’ eğitim ve hayır kurumunda görme yeteneğini kaybetmiş onlarca gence, matematik, fizik kimya gibi bütün alanlarda eğitim veriyorum. Onlara toplumla yeniden katılma, her konuda eğitim alma imkanı sağlıyorum. Aslında engelli insan yok, yalnızca insanlara engel olan toplum var" dedi.