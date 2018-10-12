(Özel) Tedavisini üstlendiği sokak kedisini sahiplendi

Manisa’da bir otomobilin çarparak sakatladığı kediyi yol ortasında bulan Mehmet Kocaman isimli duyarlı vatandaş, veterinere götürdüğü kedinin tüm masraflarını üstlendi. Tedavisinin ardından sokak kedisini sahipleneceğini söyleyen Kocaman, yaptığı davranışıyla takdir topladı.

Manisa’da akşam yürüyüşüne çıkan Mehmet Kocaman adlı bir vatandaş, yol ortasında bir kedinin kıvranarak miyavladığını gördü. Kediyi ezilmekten kurtaran Kocaman, kedinin kanlar içerisinde olduğunu fark etti. Kediyi alıp veterinere götüren Kocaman, kedinin kalça çıkığı ve kuyruk sokumu kemiğinin kırık olduğunu öğrendi. Kocaman, kedinin ameliyat parası olan bin 30 TL’yi üstleneceğini ve kedinin tedavi edilmesini istedi. Muayene edilerek iç kanaması durdurulan kedi, yapılacak ameliyat sonrası sağlığına kavuşacak. Zamanının büyük bir bölümünü veterinere giderek harcayan Kocaman, tedavisinin ardından sokak kedisini sahipleneceğini söyledi.

Kediyi kanlar içerisinde gördüğünde korktuğunu, vicdanının sızlamasıyla birlikte veterinere getirdiğini belirten Kocaman, "Akşam saatlerinde yürüyüş yaparken kedi sesi duydum. Kediyi gördüğümde elime aldım. Kediyi elime aldığımda sol bacağının kırık olduğunu düşündüm ve kanaması vardı. Ben de korktum. Vicdanımın sızlamasıyla veterinere getirdim. Doktor tarafından kediye operasyon yapılacağı söylenildi. Masraflarını karşılama noktasında tamam dedim. Tedavisinin ardından kediyi sahipleneceğim. Buradan herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması noktasında çağrıda bulunuyorum. Tüm insanların gerek kapılarının önüne gerekse de iş yerleri önüne mama bırakarak, sokak hayvanlarını beslemelerini öneriyorum. Çünkü onlar sahipsiz ve güçleri de yetersiz. Hayvanları sevmek imandandır. O yüzden hayvanları severek, sokak hayvanlarına sahip çıkalım" dedi.

Kedinin tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Bahadır Pekyürek ise "Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymalıyız. Her zaman onların yaşam alanlarını zapt ediyoruz. Fakat kapımızın önüne bir kap su ve bir kap mama mutlaka koyalım ve yaşam haklarına saygı duyalım” diye konuştu.